Home Apple iPhone: attenzione al video-virus che lo blocca in 5 secondi

iPhone: attenzione al video-virus che lo blocca in 5 secondi

di Redazione 24/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

iPhone in crash dopo l’apertura di un video contenente un virus: anche il sistema Apple si sta confermando “bucato”, anche se per fortuna il virus che sta impazzando in queste ore non è in grado di creare danni permanenti allo smartphone. Tradizionalmente i dispositivi della ‘Mela morsicata’ sono considerati immuni da attacchi informatici, invece basta un semplice video a mandare almeno temporaneamente KO lo smartphone. Molti utenti, proprio in queste ore, stanno infatti ricevendo un breve video che dopo soli cinque secondi di riproduzione manda completamente in crash il sistema operativo iOS. Gli utenti che vi sono incappati sottolineano come basti riavviare iPhone affinché sia nuovamente funzionante. Il fatto stesso, però, che questo tipo di codice malevolo sia in grado di mandare facilmente KO un sistema ritenuto generalmente assai affidabile, ci porta a riflettere sulla sicurezza dei dispositivi Apple e delle abilità che hanno ormai sviluppato i pirati informatici. Al momento, le cause per le quali questo video malevolo riesca a mandare KO il sistema iOS sono ancora ignote, ma quasi certamente sfrutta un bug del sistema di riproduzione integrato dei media. iPhone in crash: in attesa degli update... L’inconveniente è ormai noto ad Apple, i cui sviluppatori saranno sicuramente al lavoro per tappare la falla tramite il rilascio di un update. Sta di fatto, comunque, che la sicurezza totale non esiste per alcun tipo di dispositivo o sistema operativo, ragion per cui gli utenti stessi devono diventare più scaltri e smaliziati per evitare di incappare in bruttissime sorprese. Innanzitutto, è buona norma dotare il proprio smartphone, sia esso Apple o Android, di un antivirus mobile; poi occorre effettuare costantemente tutti gli aggiornamenti proposti dalla casa madre; infine, evitare di aprire file o riprodurre video di dubbia provenienza.