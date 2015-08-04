Home Apple iPhone 6S: nuove foto e caratteristiche

iPhone 6S: nuove foto e caratteristiche

di Redazione 04/08/2015

Continuano a spuntare in Rete indiscrezioni sul nuovo iPhone 6S, lo smartphone Apple evoluzione di iPhone 6. Come da tradizione, l’uscita di nuovi dispositivi è anticipata da mesi e mesi di rumors, spesso accompagnati da foto Rubate o presunte tali. Nelle ultime ore, sul Web sono finite alcune nuove immagini dello smartphone di Cupertino, che a meno di sorprese dovrebbe vedere la luce nel prossimo mese di settembre. In particolare, le foto più recenti mostrano ulteriori dettagli sullo schermo, ma non chiariscono in via definitiva se iPhone 6S sarà o meno dotato di tecnologia Force Touch. Da tempo si parla di Force Touch come una delle caratteristiche peculiari del prossimo ‘Melafonino’, ma al momento non vi è la certezza al 100% che la tecnologia sarà montata sul nuovo device. Quel che è certo, se le foto si confermeranno autentiche, è che i nuovi iPhone saranno leggermente diversi rispetto alla precedente versione. Lo spessore del display, infatti, passerebbe a 7,1 millimetri contro i 6,9 di iPhone 6. Questa soluzione, secondo le ultime voci, dipende dal fatto che il nuovo smartphone avrà un modulo fotocamera che sporgerà un po’ in più rispetto a quello attuale. E non è tutto, poiché il nuovo spessore potrebbe essere proprio la conferma che iPhone 6S integrerà il Force Touch - la funzionalità che trasforma un display touch classico in uno schermo dinamico capace di percepire la differente pressione della dita - , già implementato su Apple Watch e MacBook Pro. Difficile, invece, ipotizzare un innalzamento della Ram da 2 a 3 GB, mentre la fotocamera posteriore passerà da 8 a 12 Megapixel, al cospetto di quella anteriore che sarà da 8 Megapixel.