iPhone 6 con batteria a idrogeno: 7 giorni di autonomia

di Redazione

25/08/2015

L’autonomia di un iPhone 6 estesa fino ad una settimana grazie ad una batteria all’idrogeno. L’esperimento è stato fatto da Intelligent Energy, azienda inglese che si occupa di tecnologie energetiche: gli ingegneri della società hanno realizzato uno smartphone con alimentazione a celle di idrogeno, partendo da un modello di iPhone 6. Con una singola cartuccia, il ‘melafonino’ è stato in grado di funzionare ininterrottamente per una settimana. Una vera e propria rivoluzione, anche se la tecnologia adottata da Intelligent Energy è nota da tempo: sostanzialmente, consente di generare energia tramite la reazione di idrogeno e ossigeno in piccole celle di contenimento, che rilasciano come unici scarti quantità minime di calore e vapore. Secondo quanto riferiscono alcune fonti di stampa, questa tecnologia potrebbe presto essere alla base delle batterie che alimentano i MacBook Pro o i MacBook Air. Ovviamente, bisognerà adattare la tecnologia attualmente presente sul prototipo di iPhone agli altri dispositivi: lo smartphone in questione, infatti, dispone di feritoie posteriore per consentire la fuoriuscita del vapore acqueo; inoltre, per alloggiare il sistema di ricarica dell’idrogeno, è stato modificato il jack per le cuffie. A livello estetico, insomma, bisognerebbe lavorarci ancora un po’, ma siamo già ad un ottimo punto, come puntualizza anche il Ceo di Intelligent Energy:
"Per quanto ne sappiamo, questa cosa non è mai stata fatta prima. Siamo riusciti a creare delle celle a combustibile così sottili da entrare nello chassis di un iPhone attuale senza alterazioni al design, e mantenendo la batteria ricaricabile. Questo è un passaggio fondamentale, quando si ha intenzione di muoversi verso una nuova tecnologia e si desidera fornire alla gente una transizione comoda."
