iPhone, ultime novità: nel 2017 modello con dual camera verticale
di Redazione
28/12/2016
iPhone: nuove indiscrezioni sul nuovo ‘Melafonino’, secondo quanto riferiscono i giapponesi di 'Macotakara', ci sarà una dual camera verticale. L’iPhone che festeggerà i 10 anni di vita, dunque, dovrebbe essere davvero rivoluzionario e curato in ogni dettaglio. Da tempo si rincorrono rumors sul fatto che Apple stia vagliando diversi prototipi (una decina), prima di prendere una decisione definitiva. Se nel 2016, infatti, dalle parti di Cueprtino hanno adottato una soluzione “conservativa” rispetto alle precedenti edizioni di iPhone, quello del 2017 sarà totalmente nuovo. Secondo quanto riferito dal blog giapponese Macotakara, che cita fornitori asiatici, Apple dovrebbe rilasciare nell’autunno del nuovo anno una versione particolare del Melafonino, da 5 pollici con doppia fotocamera e design verticale. Il modello, di taglia media, dovrebbe essere un terzo prodotto da affiancare ai due iPhone 7S e iPhone 7S Plus, rispettivamente da 4,7 e 5,5 pollici con schermi Lcd, evoluzioni dell’ultimo dispositivo rilasciato quest’anno. E non è tutto, perché sono previste novità anche dal punto di vista del design: stando a quanto riporta ‘MacRumors’, sarà introdotto anche un colore inedito, il rosso, le cui sfumature sono però ancora da definire.
Le ultime su iPhone 8Quanto ad iPhone 8, dovrebbe essere la versione “Premium” dello smartphone Apple con display Oled e scocca in vetro, bordi curvi e tante nuove funzioni ad hoc. Anche il prezzo, però, sarà “Premium”…
