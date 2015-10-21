Home Apple iOS 9.1 e OS X El Capitan aggiornamento carico di nuove emoj

iOS 9.1 e OS X El Capitan aggiornamento carico di nuove emoj

di Redazione 21/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Apple ha appena rilasciato l'aggiornamento ad iOS 9.1 e OS X El Capitan 10.11.1. Si tratta del primo major update, per entrambi. La variazione più significativa riguarda il supporto per unicode 7 e 8 e l'introduzione di una tonnellata di nuove emoj. Le nuove faccine coprono un range impressionante di stati d'animo, situazioni, luoghi e variano dal cibo messicano fino a gesti non propriamente educativi. Oltre alle nuove emoj ci sono alcuni aggiornamenti dietro le quinte che per quanto riguarda iPhone 6s e 6s plus coinvolgono principalmente le live photos. Il sistema è ora in grado di stoppare la registrazione delle foto quando l'utente abbassa il telefono. In OS X sono stati invece risolti alcuni bug che rendevano difficoltoso l'utilizzo di Office 2016. Oltre a questo sono stati sistemati alcuni bug minori, come un non corretto conteggio del numero dei messaggi per alcuni account e-Mail pop, un miglioramento nei risultati di ricerca e poco altro ancora. Per iOS è possibile installare l'aggiornamento tramite il menu impostazioni -> generali -> aggiornamento software, oppure via iTunes