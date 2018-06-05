iOS 12 è ufficiale: tutte le novità

Apple
ha presentato ufficialmente iOS 12
: il nuovo sistema operativo mobile si è mostrato per la prima volta al mondo intero nel corso del WWDC 2018. La prima notizia è che iOS 12 sarà disponibile su tutti i dispositivi che attualmente supportano la versione 11, ossia da iPhone 5S e iPas Air in poi, e le prestazioni dovrebbero migliorare anche nei dispositivi più vecchi. Secondo quanto promettono da Cupertino, nel caso di un iPhone 6 Plus
, le performance dovrebbero migliorare del 40% nell’avvio delle app, nel 50% nell’attivazione della tastiera e del 70% in navigazione foto.
Per ottenere questi risultati, sono stati introdotti miglioramenti nella gestione della CPU, che sarà ora in grado di fornire la massima potenza sin dal primo istante. Ma non è l’unico passo in avanti compiuto da iOS 12: tra gli altri aspetti migliorati dal nuovo sistema operativo mobile di Apple c’è la Realtà Aumentata
, con il formato USDZ
per la visualizzazione degli oggetti 3D da collocare nell'ambiente reale, e la nuova applicazione ufficiale Apple Measure
, tramite cui si potranno utilizzare gli smartphone (da iPhone 6s in poi) per misurare gli oggetti, a partire dalle fotografie.
Come se non bastasse, è stato effettuato anche l’aggiornamento di ARKit alla versione 2.0: in questo modo sarà possibile creare giochi AR multiplayer, migliorare il rendering dei modelli 3D e del rilevamento del volto. Per mostrare tutte queste potenzialità, sul palco del WWDC 2018 è stata utilizzata una demo realizzata in collaborazione con LEGO, la società dei cosiddetti “mattoncini”.