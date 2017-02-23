Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Instagram, arrivano i post multipli

Redazione Avatar

di Redazione

23/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Instagram, arrivano i post multipli
Tramite un comunicato pubblicato sul blog ufficiale, Instagram annuncia l'introduzione di un significativo aggiornamento che permette di pubblicare post multipli. In seguito a questo aggiornamento, infatti, gli utenti potranno condividere più di una foto o di un video all'interno dello stesso post, fino a un massimo di 10. Una funzionalità pensata per chi vuole condividere più momenti di una particolare giornata: per esempio le foto di una festa o di un particolare eventi. In questo modo sarà anche possibile creare delle sorte di guide, mostrando i passaggi per svolgere un determinato compito/lavoro. Inoltre, a differenza delle Storie di Instagram, tale sequenza di foto e video pubblicati non scomparirà dopo 24 ore. [gallery ids="14174,14175,14176"]

Instagram, come funzionano i post multipli

Creare un post multiplo su Instagram è molto semplici. Basterà premere sul pulsante + come per caricare una foto o video in maniera tradizionale. Nella schermata successiva si troverà però la presenza di una nuova icona dedicata agli speciali post multipli. Tutti gli elementi caricati potranno essere modificati singolarmente, mentre gli strumenti quali la geo localizzazione saranno uniche per tutta la sequenza di foto o di video. La stessa cosa vale per i like e i commenti; alla visualizzazione il post multiplo sarà racchiuso in un album al quale mettere like o commentare. Una volta caricate le foto o  i video multipli sarà anche possibile cambiarne l'ordine. https://player.vimeo.com/video/204951185 In seguito al caricamento di questo speciale album di foto o video, su Instagram apparirà una nuova icona caratterizzata da dei puntini di colore blu. Tale icona servirà per indicare la presenza di un album di foto o video. Per scorrere tutti i contenuti dell'album basterà un semplice swipe. Interessante inoltre sottolineare che la possibilità di caricare post multipli riguarderà anche le Storie. Al momento attuale la nuova funzione è in fase di rollout per tutti i dispositivi Android e iOS.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

AMD Ryzen, arrivano i nuovi processori incentrati sull'architettura Zen

Articolo Successivo

Apple Park: ad aprile apre il campus voluto da Steve Jobs

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020