Instagram, arrivano i post multipli
di Redazione
23/02/2017
Instagram, come funzionano i post multipliCreare un post multiplo su Instagram è molto semplici. Basterà premere sul pulsante + come per caricare una foto o video in maniera tradizionale. Nella schermata successiva si troverà però la presenza di una nuova icona dedicata agli speciali post multipli. Tutti gli elementi caricati potranno essere modificati singolarmente, mentre gli strumenti quali la geo localizzazione saranno uniche per tutta la sequenza di foto o di video. La stessa cosa vale per i like e i commenti; alla visualizzazione il post multiplo sarà racchiuso in un album al quale mettere like o commentare. Una volta caricate le foto o i video multipli sarà anche possibile cambiarne l'ordine. https://player.vimeo.com/video/204951185 In seguito al caricamento di questo speciale album di foto o video, su Instagram apparirà una nuova icona caratterizzata da dei puntini di colore blu. Tale icona servirà per indicare la presenza di un album di foto o video. Per scorrere tutti i contenuti dell'album basterà un semplice swipe. Interessante inoltre sottolineare che la possibilità di caricare post multipli riguarderà anche le Storie. Al momento attuale la nuova funzione è in fase di rollout per tutti i dispositivi Android e iOS.
