Come imparare chimica con 3 tecniche veloci di apprendimento
di Redazione
21/09/2017
%CODE77% La chimica è la scienza che studia la struttura e composizione della materia, le sue proprietà e relative trasformazioni. Si tratta di una disciplina a carattere trasversale, interconnessa a molti altri settori della ricerca scientifica, e quindi presente in molti percorsi di studio, dalla scuola all’università. Trattasi però di una materia il cui apprendimento spesso non risulta così immediato. Proprio per questo, in caso di difficoltà nell’apprendimento della materia, è fondamentale rivolgersi a un buon insegnante che sappia garantire ripetizioni di chimica efficaci, ma anche adottare tecniche di apprendimento semplificate ed efficaci. Oggi andremo a vedere 3 tecniche veloci di apprendimento che vi permetteranno di avere risultati in modo infallibile. Le 3 tecniche si basano su: - la pre-lettura; - la tecnica sniper; - la strategia della scuola materna. La Pre-lettura Se il vostro piano di studio prevede libri che superano le 500 o 1000 pagine, è fondamentale riuscire ad aumentare la velocità di lettura, risparmiando così parecchie ore piegati sui libri. Per garantirvi un’elevata velocità di lettura dei testi e di apprendimento serve molta, e sottolineiamo molta, pratica. Esistono diverse strategie di lettura veloce che vi aiuteranno a migliorare la qualità di apprendimento delle lezioni di chimica, una tra queste è la pre-lettura. Per prima cosa familiarizzate con il libro di testo, leggete l’indice del capitolo o quello generale, e sfogliate le pagine cercando di prendere dimestichezza con la struttura delle sezioni. Leggete i titoli delle sezioni, il primo e l’ultimo paragrafo (massimo 3 righe per ognuno). Ora focalizzatevi su quali sono i concetti cardine che devono essere appresi, e cercate di capire se ogni capitolo risulta fondamentale o meno per la vostra preparazione Tecnica sniper I tiratori scelti utilizzano spesso la frase “un colpo, un bersaglio. Niente fortuna, solo abilità”. Scrivere riassuntivi, registrare le lezioni dei prof, o ripetere allo sfinimento le lezioni sono tecniche fallimentari secondo questo metodo. E’ necessario imporre meno ostacoli mentali al proprio cervello, altrimenti esso andrà inevitabilmente ad impigrirsi. Intendiamoci bene, non ha senso estremizzare, una sola lettura non ti sarà sufficiente, anche se la pre-lettura ti aiuterà molto in questo senso, ma se vuoi imparare a studiare bene e velocemente devi adottare la filosofia “One shot. One kill“. La regola della scuola materna La rielaborazione è una fase fondamentale dello studio, senza di questa non c’è apprendimento e la memorizzazione diventa un’attività meccanica e dispersiva. Tra i migliori strumenti di rielaborazione vi è quella che viene chiamata “regola della scuola materna”. Questa forma di apprendimento si basa sul fatto che ogni concetto che viene appreso, dovrà essere rielaborato con parole vostre. Meglio ancora: dovete essere in grado di spiegarla a un bambino della scuola materna. Tale regola è fondamentale per garantirsi un rapido apprendimento, riuscendo così a ridurre un concetto complesso ai suoi minimi termini, comprendere insomma quali sono gli ingredienti essenziali e come interagiscono tra loro. Utilizzando le similitudini per rielaborare ciò che studiate, riuscirete a collegare concetti nuovi ad idee a voi familiari.
