iGrill ti dice quando l'arrosto è pronto!

13/11/2014

La temperatura della carne è importante e se siete dei veri cuochi sapete bene che una cottura perfetta fa la differenza in cucina. Così molti di voi già sicuramente utilizzano un termometro per determinare la perfetta cottura di una bistecca o di un arrosto. iGrill Mini non è molto diverso da un normale termometro da cucina, eccetto per il fatto che il sensore della temperatura è collegato ad un trasmettitore wireless che a sua volta trasmette i dati ad un app per lo smartphone. Così potete evitare di controllare costantemente l'andamento della cottura, semplicemente una serie di led si illumineranno sul cellulare e vi indicheranno quando il cibo è pronto per essere consumato. iGrill funziona attraverso bluetooth ed ha un'autonomia della batteria di oltre 150 ore. Il costo è di 39.99$ sul sito idevicesinc   [youtube http://youtu.be/wWvU2fJyuEs]                  
