HTC X10, arriva a Gennaio 2017 un nuovo interessante mid-end Android
di Redazione
26/12/2016
HTC X10: Android Nougat, fotocamera di qualità e stabilità a bordo di un buon medio-gammaL'occasione giusta per la presentazione di HTC X10 è quindi sempre più vicina: alcune speculazioni danno la data del 3 Gennaio per sicura (è il giorno in cui ufficialmente il Consumer Electronics Show 2017 aprirà i battenti, accogliendo anche tantissimi altri brand dell'elettronica di consumo); tuttavia c'è chi vede più probabile il 12 Gennaio, dal momento che è in programma una presentazione ufficiale HTC e quasi certamente si tratterà proprio di X10. Ad alcuni giorni dal lancio, i dubbi sul dispositivo non sembrano essere particolarmente pungenti, eccezion fatta per l'estetica, che a detta di alcuni utenti appare un po' "anonima", e l'assenza di un lettore di impronte digitali, che non dovrebbe comunque pregiudicare le aspettative finali più di tanto, data l'agilità con cui l'interfaccia grafica si lascia navigare. I fotoamatori troveranno comunque interessante questo dispositivo Android, data inoltre la probabile presenza del supporto al formato RAW, opzione quasi impossibile da ottenere di default su diversi medio-gamma. HTC X10 diventerà lo smartphone ideale per chi si trova in questo segmento di utenti? Per scoprire la risposta, non dovremo fare altro che pazientare ancora per un paio di settimane.
