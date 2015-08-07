Home Gadget e Curiosità Hello il jeans con ricarica per Smartphone incorporata

di Redazione 07/08/2015

Joe’s Jeans presenta il primo modello di jeans pensato per semplificare la vita a coloro che hanno bisogno di ricaricare lo smartphone più volte al giorno. L'idea è semplice: il noto marchio americano produttore di Jeans ha progettato il modello #hello dotandolo di due tasche nascoste. La prima progettata per contenere comodamente un caricabatterie portatile al suo interno, la seconda per contenere uno smartphone. Per ricaricare il telefono sarà sufficiente collegare tramite un cavetto USB (corto se non volete che fuoriesca dalle tasche dei vostri pantaloni) il caricabatterie al telefono contenuto nella seconda tasca. Non c'è realmente niente di estremamente tecnologico in questo, ma è singolare come in un qualche modo la tecnologia influenzi diversi settori di produzione. In questo caso un brand che essenzialmente si occupa di moda, ha esplicitamente disegnato un jeans affinché sia possibile nascondere un caricabatterie portatile e uno smartphone in tasche pensate appositamente per consentire da un lato di ricaricare il telefono in modo abbastanza semplice, dall'altro di non modificare l'estetica del jeans deformandola con le classiche sporgenze da tasche eccessivamente rigonfie. Il jeans sarà commercializzato ad un prezzo di 218 euro, neanche eccessivo se si considera il costo del jeans, comunque prodotto da un marchio di qualità, e anche del caricabatterie incluso. Unico difetto, per adesso le dimensioni della tasca dedicata allo smartphone non consentono di trasportare agevolmente uno smartphone eccessivamente grande, via libera dunque per iPhone 6 ma non per iPhone 6+ https://youtu.be/y_zfxN8hw1E https://youtu.be/P7_RM7xUE2M