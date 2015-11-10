Home Google Google Maps si può usare anche offline

di Redazione 10/11/2015

Google Maps è uno dei servizi più utilizzati dagli utenti di smartphone e tablet. La maggior parte delle volte gli utenti possono facilmente individuare la strada per giungere ad una destinazione senza troppi problemi. Ma quando la connessione è assente o il segnale debole, l'utilizzo di Google Maps può diventare davvero impossibile. Se siete all'interno del vostro garage è state per uscire di casa per andare in un qualche nuovo posto, è estremamente probabile che dobbiate aspettare di trovarvi in un luogo dove la connessione è più stabile per poter ricercare il vostro percorso. Se poi vi trovate in una delle tante aree del pianeta dove la connessione è totalmente assente, allora è abbastanza probabile che il vostro Google Maps sia completamente inutile. Per risolvere la questione, Google ha deciso di rendere disponibile il servizio di Google Maps anche in assenza di connessione. Inizialmente la funzionalità sarà disponibile solo per i telefonini Android, e in breve tempo raggiungerà anche gli smartphone equipaggiati con iOS. Si tratta di una funzionalità importante che estende la disponibilità di Google Maps a tutte quelle aree, e sono tante, non coperte accuratamente da una connessione dati. Il funzionamento del servizio è abbastanza semplice. Prima di tutto è necessario selezionare l'area che volete consultare in modalità offline in modo da poter scaricare i dati. Individuare l'area in questione è abbastanza semplice, d'altra parte se viaggiate prevalentemente nella zona di Rina, non ha molto senso avere a disposizione i dati anche di Milano. Una volta scaricati i dati, la navigazione sarà totalmente trasparente e il passaggio da consultazione in modalità offline ed online sarà immediato. In altre parole, se mentre state viaggiando con la vostra auto, il telefono perde la connessione, il sistema passerà in modalità offline in modo automatico e senza conseguenze per l'utilizzatore. Il rollout della nuova funzionalità è già iniziato ed a breve l'aggiornamento sarà disponibili per tutti i telefonini Android