Google Maps: con Your Timeline rivivi i luoghi visitati

di Redazione 23/07/2015

Google Maps spulcia l’album dei nostri ricordi e con la nuova funzione Your Timeline ci fa rivivere i luoghi visitati. Grazie al gps del nostro telefonino, possiamo rivedere sulla mappa tutti i nostri spostamenti e integra perfino le foto che abbiamo effettuato in determinati luoghi. La funzione è ovviamente privata: gli spostamenti sulla mappa sono visibili solo all’utente che li ha effettuati e diventa attiva solo se lo stesso ha scelto di memorizzare la 'location history', più semplicemente la cronologia su Google dei luoghi visitati. Per accedere a Your Timeline, è sufficiente entrare in Google Maps e selezionare l’apposita icona, quella con le tre linee parallele in alto a sinistra. Per essere immediatamente fruibile, dunque, la nuova funzione è stata introdotta nella parte in alto a sinistra, esattamente dove si trova il campo nel quale si inseriscono le parole chiavi per trovare luoghi e destinazioni. Your Timeline sarà gradualmente rilasciato a partire dalla versione desktop di Google Maps per poi passare all’app per dispositivi Android. Se sul vostro telefonino, dunque, avete attivata la cronologia Google, potrete ricordare con precisione dove siete stati un determinato giorno e ad una determinata ora. Come se non bastasse, oltre al tragitto effettuato sarà possibile vedere quali mezzi avete utilizzato per gli spostamenti e se in un dato posto avete anche scattato delle foto. E non è tutto: in caso di destinazioni e tragitti frequenti, è possibile rinominarli utilizzando parole chiave, nickname o quant’altro. Si tratta, in definitiva, di una funzione che a grosse linee già esisteva, poiché la cronologia dell’account Google non è di certo una novità di oggi. Ciò che cambia è l’immediatezza nella gestione e l’accesso ai dati.