Google Lens: lenti a contatto smart. Google ottiene il brevetto
di Redazione
27/03/2015
Lo scorso anno, a pochi giorni dalla seconda ondata di vendite dei Google Glass, l’azienda americana aveva lanciato una nuova sfida, rendendo pubblico il deposito del brevetto per lenti a contatto smart. Adesso, la notizia ufficiale che il United States Patent and Trademark Office (USPTO), l’ufficio statunitense dei brevetti e dei marchi di fabbrica, ha assegnato a Google la titolarità del brevetto, riconoscendone i diritti esclusivi. Il progetto già annunciato aveva ricevuto feedback positivi per i suoi possibili utilizzi in campo medico. L’Alcon, infatti, la divisione oftalmica di Novartis, l’azienda multinazionale che opera nel settore farmaceutico, a luglio aveva firmato un importante accordo con il colosso di Mountain View che prevedeva la concessione in licenza della tecnologia “smart lens” per tutti gli utilizzi legati all’occhio e alle sue patologie. Si potranno, ad esempio, correggere difetti della vista, come l’astigmatismo o la presbiopia, aiutare chi soffre di cataratta e monitorare il livello di glucosio nei pazienti affetti da diabete, attraverso il fluido lacrimale. Le Google Lens avranno un sensore interno collegato a un chip, telecamere e led, il tutto sostenuto da un involucro polimerico. Saranno in grado di connettersi wireless ad un dispositivo portatile sul quale verranno trasferite e registrate le informazioni. Una tecnologia che sfrutta la miniaturizzazione delle componenti elettroniche, che Google sperimenta già da tempo e che potrebbero segnare un’importante svolta anche per le persone affette da cecità, le quali potrebbero essere in grado di riconoscere persone, percepire l’ambiente circostante e le situazioni di pericolo. Chissà che non si riesca anche a scattare foto con un battito di ciglia! Il brevetto, però, lo ricordiamo non è garanzia di successo commerciale e non significa che il prodotto sia pronto. Per il momento è in fase prototipale e potrebbero arrivare sul mercato nel giro di quattro anni!
Articolo Precedente
Tim Cook donerà tutte le sue ricchezze in beneficenza
Articolo Successivo
Facebook Aquila il drone che porterà Internet in tutto il mondo