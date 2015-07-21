Home Google Google+ Foto: chiude ufficialmente il 1° agosto

Google+ Foto: chiude ufficialmente il 1° agosto

di Redazione 21/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Google Foto porterà alla chiusura definitiva di Google+ Foto: è la conseguenza sostanziale di quanto annunciato dall’azienda di Mountain View durante l’ultimo I/O 2015. La nuova applicazione Google Foto, fortemente rinnovata e che non potrà praticamente vivere senza funzionalità cloud, andrà dunque a sostituire il servizio Google+ Foto, che non avrà più alcuna ragione di esistere. Un passaggio di consegne obbligato che era nell’aria ormai da tempo e che attendeva solo l’ufficializzazione da parte di Google. Dopo il lancio della nuova app durante il Google I/O 2015, l’azienda ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale di G+ tramite il quale ha annunciato che a partire dal 1° agosto 2015 il servizio Google+ Foto cesserà di funzionare. Lo switch off comincerà da Android, per poi passare ad iOS e infine alla versione Web: gli utenti che ancora utilizzano Google+ Foto potranno effettuare la migrazione dei contenuti e dell’account semplicemente installando ed effettuando l’accesso alla nuova app di Google Foto. Nessuna foto di quelle che avete attualmente salvato nel cloud andrà persa: il nuovo servizio utilizzerà sostanzialmente gli stessi server, anche se vi accederete in modo diverso. Un restyling obbligato, quello effettuato da Google, per rimanere al passo con la concorrenza ed offrire agli utenti servizi sempre aggiornati e più funzionali possibili alle loro esigenze.