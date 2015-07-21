Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Google+ Foto: chiude ufficialmente il 1° agosto

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Google+ Foto: chiude ufficialmente il 1° agosto
Google Foto porterà alla chiusura definitiva di Google+ Foto: è la conseguenza sostanziale di quanto annunciato dall’azienda di Mountain View durante l’ultimo I/O 2015. La nuova applicazione Google Foto, fortemente rinnovata e che non potrà praticamente vivere senza funzionalità cloud, andrà dunque a sostituire il servizio Google+ Foto, che non avrà più alcuna ragione di esistere. Un passaggio di consegne obbligato che era nell’aria ormai da tempo e che attendeva solo l’ufficializzazione da parte di Google. Dopo il lancio della nuova app durante il Google I/O 2015, l’azienda ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale di G+ tramite il quale ha annunciato che a partire dal 1° agosto 2015 il servizio Google+ Foto cesserà di funzionare. Lo switch off comincerà da Android, per poi passare ad iOS e infine alla versione Web: gli utenti che ancora utilizzano Google+ Foto potranno effettuare la migrazione dei contenuti e dell’account semplicemente installando ed effettuando l’accesso alla nuova app di Google Foto. Nessuna foto di quelle che avete attualmente salvato nel cloud andrà persa: il nuovo servizio utilizzerà sostanzialmente gli stessi server, anche se vi accederete in modo diverso. Un restyling obbligato, quello effettuato da Google, per rimanere al passo con la concorrenza ed offrire agli utenti servizi sempre aggiornati e più funzionali possibili alle loro esigenze.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovi fari Ford tecnologia per la guida notturna

Articolo Successivo

Plastic Road in Olanda la plastica riciclata sostituisce l'asfalto

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

19/06/2018

GDPR: Facebook e Google hanno già violato la legge?

GDPR: Facebook e Google hanno già violato la legge?

28/05/2018

Android P: cosa cambia con Android TV

Android P: cosa cambia con Android TV

09/05/2018