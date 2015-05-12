Google Car: fanno incidenti se le guidano gli umani

Se le automobili senza pilota saranno o meno una soluzione percorribile per il futuro è un dibattito ancora aperto, quello che è invece certo è che per ora la sperimentazione procede a tutta velocità ed i risultati sembrano essere incoraggianti. Google ha rilasciato, attraverso un articolo su BackChannel, una serie di dettagli sul funzionamento della Google Car e contemporanamente ha diffuso le statistiche sulla percentuali di incidenti a cui sono andate incontro le macchine senza pilota durante il periodo di test. Allo stato attuale ci sono più di 20 Google Car in circolazione su strada e negli ultimi sei anni hanno macinato qualcosa come 2.7 milioni di kilometri totalizzando 11 incidenti di entità minore senza alcun ferito. In nessuno di questi casi è stata la macchina senza pilota a causare l'incidente. Google lo sottolinea usando il grassetto. In tutti i casi o alla guida c'era un pilota umano o la macchina è stata tamponata in modo del tutto inevitabile. Le Google Car infatti per la legislazione corrente sono comunque dotate di comandi a guida manuale e consentono ad un pilota in carne e ossa di prendere il comando se necessario. Le Google Car sono state tamponate per 7 volte, principalmente ai semafori e qualche volta in autostrada. Un paio di volte le auto sono state strisciate lateralmente mentre erano ferme allo stop. Incidenti minori, senza nessuna conseguenza ed assolutamente non evitabili. Scrive Google su BackChannel:

"Tutte le esperienze folli che stiamo facendo sulla strada sono realmente importanti per il nostro progetto. Abbiamo un processo molto accurato di verifica e proviamo ad imparare qualcosa da ogni incindente anche quando non è colpa nostra. Non solo stiamo sviluppando una buona comprensione di come avvengono gli incidenti di minore entità nelle strade cittadine ma stiamo anche sviluppando modelli del comportamento dei guidatori (attraversamento della liena di carreggiata, passaggio a semaforo rosso etc) che sono indicatori guida di probabilità di collisione"