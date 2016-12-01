Home hi-tech Garmin Virb Ultra 30, l'action cam 4K con controlli vocali e video live

di Redazione 01/12/2016

Garmin, il brand svizzero che si è ormai conquistato una solida reputazione per via dei suoi ottimi gadget rivolti al mondo dello sport e alla tecnologia outdoor, torna a sorprendere gli appassionati di action cam lanciando ufficialmente in India Garmin Virb Ultra 30, dispositivo impermeabile in grado di filmare in UHD a 4K per 30 FPS. Portatile e leggera, la action cam possiede sensori e GPS che le permettono di ottenere automaticamente dati G-Metrix, da utilizzare per mostrare su schermo l'attività e i movimenti dell'utente. Virb Ultra 30 rende protagonisti, inoltre, alcuni feature esclusivi non ancora vantati da diverse cam dei concorrenti, tra cui l'uso del riconoscimento vocale, uno schermo LCD touch, live streaming ad avviamento rapido e stabilizzazione immagine a 3 assi. La fotocamera integrata è di 12 megapixel e il dispositivo può girare video in slow motion minimizzando urti e spostamenti che possono pregiudicare la cattura delle immagini. Il case della cam è inoltre impermeabile, questo significa che potenzialmente Garmin Virb Ultra 30 potrà essere utilizzata in una varietà di situazioni diverse. Garmin Virb Ultra 30: l'action cam dalle mille risorse Come se questa dotazione di base non bastasse, Garmin ha deciso di dotare l'action cam di un desktop software per l'editing di video, in grado di riunire automaticamente le performance più importanti e i tratti più salienti dell'esplorazione outdoor in modo più critico rispetto ad una sequenza di immagini scoordinate tra loro. Sia i più inesperti che i veterani dell'animazione video potranno utilizzare le musiche precaricate oppure aggiungere una colonna sonora personalizzata per evidenziare i momenti su schermo; oltre a queste funzioni inerenti il comportamento della cam in ambito video troviamo una importante componente di controllo vocale (Sensory Truly Handsfree Voice Control) che ci permette di ordinare l'avvio o lo stop delle riprese in ogni momento. La Virb app inclusa in dotazione ci permette il live stream video HD da YouTube e gli upload sui social media che preferiamo grazie alla piattaforma Garmin Connect: in questo modo il mondo delle action cam evolve sempre più verso il mobile, con tutta la qualità che possiamo aspettarci in ambito alta definizione.