Flux stampante 3D modulare e componibile

11/11/2014

Le stampanti 3D sono probabilmente fra le periferiche più ambite da chi utilizza in modo produttivo la tecnologia. Hanno un grande problema, ovvero possono essere utilizzate in un numero così vasto di campi che scegliere quella adatta per le proprie esigegenze può diventare un'operazione complessa. Stampare in materiali di ceramica richiede una stampante 3D diversa da quella che utilizza il laser per fare incisioni nel legno, e ancora una stampante diversa deve essere utilizzata per modellare materiali come pasta di zucchero o cioccolata. Quale scegliere? Flux risolve alla radice il problema introducendo nelle stampanti 3D il concetto di modularità. Così se avete bisogno di utilizzare il laser per incidere il legno invece di un metodo per modellare la ceramica, tutto quello che dovrete fare è semplicemente cambiare la testina della stampante 3D e potrete utilizzarla con una modalità completamente differente. I moduli a disposizione per ora sono un laser, un modulo per modellare la ceramica e uno per modellare materiali in pasta per esempio cioccolata o zucchero. Oltre a tutto questo, Flux dispone anche di uno scanner 3D. Così potete partire da un modellino già esistente, scansionarlo e ottenerne delle riproduzioni 3D perfette. Il costo su Kickstarter parte da soli 500$
