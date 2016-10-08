Fitbit Charge 2 e Flex 2, arrivano i nuovi fitness tracker

Fitbit Charge 2:

Fitbit Flex 2:

Presentati nel mese di settembre, sono finalmente disponibili all'acquisto i nuovi fitness trackerVediamoli nel dettaglio. Fitbit Flex 2 e Fitbit Charge 2 sono la nuova generazione di dispositivi indossabili della popolare azienda Fitbit. Disponibili inizialmente all'acquisto solamente tramite preordine, i due fitness tracker sono ora inFitbit Charge 2 è dotato di un display OLED che permette di visualizzare informazioni come. Rispetto al modello precedente, il dispositivo è inoltre provvisto di sensore per la misurazione della frequenza cardiaca. Grazie alla tecnologia PurePulse, il fitness tracker è in grado diTra le altre funzioni va segnalata la modalità Multi-Sport, il GPS condiviso, l'avviso di chiamata, SMS e calendario. Tra le funzioni legate all'attività sportiva e alla salute vi è la segnalazione del livello di attività aerobica, il monitoraggio del sonno e delle attività quotidine. La durata della batteria è stimata a fino a 5 giorni. Inoltre,Fitbit Charge 2 viene reso disponibile in quattro colori ed è in vendita al prezzo di 159,99 euro.Ilsi fa notare per la nuova disposizione dei suoi quattro LED; a differenza del predecessore, questi sono posizionati verticalmente. Fitbit Flex 2 è impermeabile (fino a 50m di profondità),e può essere inserito in altri accessori ufficiali intercambiali. Rispetto al Fitbit Charge 2, si tratta di un modello entry-level quindi accessibile ad un prezzo più basso rispetto agli altri prodotti Fitbit. Il dispositivo non è dotato di uno schermo in quanto saranno i LED anon lette sullo smartphone. Grazie alla funzionalità SmarTrack, Fitbit Flex 2 registra passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi, attività oraria e tempo trascorso in maniera sedentaria. Per quanto riguarda l'allenamento, il wearable è compatibile con le principali attività:Non manca l'applicazione dedicata che permette la registrazione di tutti i dati e il monitoraggio della qualità del sonno. L'autonomia stimata è di 5 giorni e Fitbit Flex 2 è disponibile in quattro colori al prezzo di 99,99 euro.