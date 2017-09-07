Facebook sperimenta i commenti colorati
di Redazione
07/09/2017
Facebook continua a sperimentare nuove funzioni e dopo gli stati arrivano anche i commenti colorati. Il social network di Mark Zuckerberg si evolve giorno dopo giorno e tra gli obiettivi c’è sempre quello di renderlo un ambiente gradevole e divertente. Così, dopo aver introdotto a dicembre 2016 gli stati colorati, ora si prospetta un’altra novità che dovrebbe dare un tocco di allegria in più Si tratta dei commenti colorati, una novità che sicuramente sarà gradita a chi preferisce un’interfaccia grafica sempre vivace e non fredda. La nuova funzione è in test solo per alcuni utenti che accedono a Facebook da dispositivi mobili, ma non da desktop. Trattandosi di una funzionalità ancora in fase beta, inoltre, potrebbe essere passibile di modifiche o addirittura essere clamorosamente bocciata e mai messa a disposizione massivamente.
Facebook: commenti colorati "più evidenti"La decisione sarà presa da Mark Zuckerberg proprio in base ai feedback degli utenti che stanno testando i commenti colorati proprio in questi giorni. Secondo le intenzioni del social network di Menlo Park, questa nuova funzione potrebbe essere molto utile per dare maggiore enfasi a determinati tipi di commenti. Nulla di rivoluzionario, insomma, poiché tutti avranno la possibilità di continuare a commentare in “bianco e nero”, ma comunque si conferma la volontà di Facebook di essere al passo con i tempi e con i gusti dei propri utenti.
