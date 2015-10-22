Facebook sfida Google sul terreno della ricerca

"Poichè il modello di business per la ricerca è così ben conosciuto, sappiamo che ogni cosa giungerà quando i tempi saranno maturi"

Facebook è pronto a sfidare Google e Twitter per il controllo dell'informazione real time. A partire da oggi, anche se per ora soltanto per gli utenti di lingua inglese, la ricerca di Facebook restituirà contenuti attingendo dalla propria immensa base di post. In altre parole ogni ricerca su Facebook restituirà risultati prelevandoli non solo dai post dei vostri amici ma da qualunque cosa sia lecito visualizzare, questo include post pubblici e pagine. I risultati maggiormente affidabili come quelli provenienti da fonti ufficiali o autorevoli saranno evidenziati, immediatamente dopo seguiranno le notizie provenienti dalle fonti seguite dai vostri amici e infine i post più popolari o citati. Si tratta di una rivoluzione nel mondo della ricerca, che porta un nuovo player dotato di risorse economiche e tecniche di grande spessore a competere con giganti come Google ed in parte anche con Twitter. Questo tipo di mossa da parte di Facebook potrebbe portare non solo ad un aumento del numero di ricerche eseguite degli utenti sul social, ma potrebbe anche invogliare i media ad utilizzare Facebook in modo più continuo. Ovviamente, in un futuro il servizio dovrà puntare ad una diversa monetizzazione degli introiti pubblicitari. D'altra parte come Google ha ampiamente dimostrato il legame fra query di ricerca e pubblicità a tema è piuttosto efficace. Tuttavia Tom Stocky, vicepresidente dell'area Search di Facebook, ha rilasciato una dichiarazione a Techcrunch secondo cui il servizio non è ancora orientato all'advertising, aggiungendo però:Considerato il numero di ricerche che già oggi Facebook risolve ogni giorno, è possibile che a breve la competizione sul terreno della ricerca, per l'acquisizione di nuovi investitori, si farà decisamente dura.