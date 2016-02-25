Facebook Reactions: le nuove faccine "oltre" il Mi Piace

Facebook Reactions: perché?

è la nuova funzione che il social network di Mark Zuckerberg ha esteso anche all’Italia nelle ultime ore. Si tratta di cinque nuovi modi tramite i quali gli utenti potranno esprimersi nei confronti delle pubblicazioni degli utenti, oltre al classico. Il tasto rimane sostanzialmente lo stesso, ma chi non è solito dare rapidamente i propri “Like” si sarà reso conto che, da computer, lasciando il puntatore del mouse per un secondo sul Mi Piace, si aprirà una piccola finestrella contestuale orizzontale all’interno della quale sono disponibili le nuove opzioni. Si tratta di cinque diverse emoticons () che esprimono altrettanti stati d’animo: affetto, ilarità, sorpresa, tristezza e rabbia.Di questa nuova introduzione se ne parla praticamente da più di un anno e ormai da mesi era disponibile in test in alcuni Paesi e per alcuni utenti. Si è parlato tanto anche della possibilità di aggiungere un “Non mi piace”, ma Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha preferito non introdurre questa funzione per “non spargere negatività ed inibire le comunicazioni”. "Non tutti i momenti che ci va di condividere sono felici. A volte desideriamo condividere una cosa triste, o deprimente", scrive Zuckerberg sulla sua pagina ufficiale, spiegando sostanzialmente quali siano state le richieste che ha fatto al suo team di sviluppatori circa un anno fa. Il Mi Piace, seppur molto efficace, non è appropriato per qualunque cosa venga pubblicata dagli utenti sul social network, ecco perché il fondatore di Facebook ha voluto fortemente uno strumento che potesse adattarsi anche a post che raccontano ingiustizie, dolori o quant’altro. Le nuove faccine, sostanzialmente, ci consentono di esprimere sostegno, rabbia etc. senza dover commentare un post o uno stato di un nostro contatto. Da mobile, per poterle attivare occorre tenere premuto il tasto Mi Piace: le faccine appaiono in una finestra contestuale e sono per giunta animate (il cuore pulsa, ad esempio). Una volta scelto il proprio stato d’animo per un determinato post, lo vedremo affiancarsi al pollice su del Mi Piace, mentre un contatore indica i click totali, indipendentemente dalla faccina selezionata.