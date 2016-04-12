Facebook: non solo video live

Live from Facebook HQ for the Live video launch! Pubblicato da Mark Zuckerberg su Mercoledì 6 aprile 2016

, numero uno del social network più utilizzato al mondo, anticipa alcune funzioni che saranno rilasciate presto per l’app mobile. L’uscita arriva pochi giorni dopo le rivelazioni secondo le quali gli utenti iscritti a Facebook condividerebbero sempre meno messaggi personali. Per questo motivo, ha deciso di scendere in campo direttamente Zuckerberg in persona: nel filmato pubblicato sul suo profilo ufficiale, il numero uno di Menlo Park prende in mano il suo iPhone e dimostra innanzitutto quanto sia facile avviare una trasmissione video in diretta, una funzione che prima era a disposizione solo degli account ‘vip’ (quelli contraddistinti dal bollino azzurro) e ora aperta a tutti.E non è tutto, perché nel video che dura circa 15 minuti e che Zuckerberg ha pubblicato lo scorso 6 aprile, si vede chiaramente che scorrendo all’interno dell’app, il CEO del social network mostra una sezione di stato che presenta un elenco di nuove opzioni di condivisione. Non è ancora chiaro se la rivelazione sia stata voluta o se sia “scappata” a Zuckerberg il cui intento era solamente quello di mostrare il funzionamento di. Comunque sia, dal display del CEO sono spuntate funzioni di cui attualmente nessun utente può disporre e le opzioni possono essere solo due: il capo di Facebook dispone di un’app realizzata appositamente per lui (e non sarebbe comunque strano visto il ruolo ricoperto all’interno dell’azienda) oppure che sia una versione di test disponibile anche agli altri dipendenti che possono così testare le nuove funzionalità che vengono sviluppate di volta in volta. La domanda, dunque, nasce spontanea: perché mostrare agli utenti come si avvia una trasmissione video live tramite un’app in versione beta, quando la stessa funzione è già disponibile nell’ultima release stabile? Secondo i bene informati, dunque, si tratterebbe di una mossa chiara da parte di Zuckerberg per far aumentare l’attesa tra gli utenti in merito a nuove feature il cui roll out dovrebbe iniziare a breve, anche se il diretto interessato, nel video dice: "Quella che avete visto è una versione di prova, interna a Facebook. Avrete forse visto che ci sono delle cose nuove che stiamo ancora testando". La prima cosa che risalta dal presunto errore di Zuckerberg, è una nuova interfaccia dell’app di Facebook per la pubblicazione dei contenuti: c’è uno spazio molto più ampio per scrivere e tra le opzioni ci sono anche slideshow, musica e GIF. Le linee guida della nuova interfaccia, comunque, sembrano essere dettate dalla volontà di spingere gli iscritti al social network a condividere più cose di sé stessi. //