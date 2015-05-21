Facebook Messenger: un "Chat ID" presenterà i non amici
21/05/2015
Facebook lavora sodo sul suo Messenger per farlo diventare un sistema di comunicazione appetibile da una vasta fascia di pubblico, anche business. Il prossimo step evolutivo per Messenger sarà l'introduzione di un meccanismo identificato come Chat ID. Sostanzialmente si tratta di un modo ulteriore di combattere spam e messaggi indesiderati ma anche un modo per aprire il Messenger alla fascia di pubblico business. Capita di tanto in tanto che in Messenger compaiano messaggi da persone che non sono nella nostra lista di amici, o che pur essendo in lista non hanno mai chattato con noi prima. Chi sono queste persone? cosa vogliono da noi? Sono Spammer o persone che realmente ci contattano per instaurare una conversazione? L'introduzione del Chat ID risponde a queste domande. Nella nuova versione di Messenger infatti in alto poco prima dello stream della conversazione, comparirà una breve biografia tratta dal profilo della persona che ci sta contattando. Si tratta di informazioni liberamente condivise dall'utente e dunque in piena linea con il controllo sulla privacy. Il roll-out della nuova funzionalità avrà inizio da oggi su Android e iOS, negli Stati Uniti, Francia, India. In questo modo Facebook spera di fornire agli utenti qualche informazione in più per combattere gli spammer. In molti tuttavia individuano un obiettivo secondario, ovvero quello di offrire agli utenti una possibilità per allargare il proprio numero di contatti al di fuori della stretta cerchia degli amici. Il passo è sottile ma una funzionalità di questo tipo potrebbe condurre a fare diventare Messenger uno strumento orientato maggiormente al business. Di fatto l'introduzione del Chat ID elimina un po' di barriere nell'inviare un messaggio a persone che non si conoscono ma che potrebbero rappresentare un contatto di lavoro interessante. In una qualche misura, un concetto già utilizzato in Linkedin che potrebbe essere trasportato in FB su un pubblico potenzialmente più vasto ed eterogeneo.
