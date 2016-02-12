Facebook Messenger: in arrivo Sms e account multipli

Facebook Messenger e gli Sms

"Su Messenger stiamo cercando di creare nuovi modi per aiutare le persone a comunicare con tutti senza problemi. Stiamo testando la possibilità di portare tutte le loro conversazioni, sia SMS che tramite Messenger, in un unico luogo. E' un modo semplice per visualizzare e rispondere a tutti i messaggi SMS in una sola app. Scegliendo di accedere ai messaggi SMS su Messanger, potranno ottenere tutte le altre funzioni avanzate di Messenger".

dovrebbe presto offrire la possibilità di inviaree utilizzare anche. Sarebbero questi gli ultimi esperimenti che il social network di Mark Zuckerberg starebbe effettuando per la propria app. Insomma, il progetto tracciato nei mesi scorsi e che intende rendere le applicazioni di Facebook sempre più indipendenti dal social network, prosegue a vele spiegate. L’invio e la ricezione di messaggi come avviene con i classici Sms e il supporto degli account multipli, utili soprattutto nel caso di utilizzo di device condivisi, rappresenterà una piccola rivoluzione.La nuova funzione è stata attivata in versione test sull’app di alcuni fortunati utenti, che hanno visto comparire un nuovo riquadro. Tramite questa feature, è possibile utilizzare l’applicazione come se fosse un comune client per l’invio e la ricezione di Sms. Se la funzione è attiva sul nostro client Facebook Messenger, tanto per essere chiari, mentre si scrive un testo appare la scritta "Write an SMS message" (Scrivi un messaggio SMS) e se accettiamo, il messaggio sarà contraddistinto da una bolla viola anziché blu. Continua dunque la metamorfosi di Messenger, che era nato come una sorta di alternativa agli Sms per comunicare gratis con i propri contatti. A partire dal 2013, però, Facebook ha introdotto la possibilità di chattare anche con altri contatti, legando l’app sostanzialmente al numero di telefono, oltre che all’account social. L’obiettivo è quello di portare gli utenti ad utilizzare l’applicazione il più possibile e in quest’ottica si inquadra anche la volontà di soppiantare l’invio tradizionale di Sms tramite l’apposita funzione integrata in ciascun telefonino. Con questo sistema, inoltre, si potrebbe ampliare anche il campo delle amicizie, poiché potrebbero inviarci (e noi potremmo inviare) Sms anche persone non connesse sul social network. Attualmente, il test degli Sms e degli account multipli, è attivo per alcuni utenti Android degli Stati Uniti ed è stato presentato così da un portavoce dell’azienda: