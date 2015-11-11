Facebook lancia Photo Magic: riconosce gli amici nelle foto
di Redazione
11/11/2015
Si chiama Photo Magic è della nuova funzione che Facebook ha già lanciato in Australia tramite l’app di Messenger. Attraverso il riconoscimento facciale, questa nuova feature riesce a riconoscere gli amici nelle immagini e ne suggerisce dunque la condivisione con loro. Una funzione molto comoda che però sarà di difficile applicazione in Europa, visto che c’è un regime più stretto per la privacy. Secondo quanto riporta ‘TechCrunch’, Photo Magic è disponibile in Australia e nei prossimi giorni avverrà il roll out negli Stati Uniti, ma dovranno rinunciarvi gli utenti europei e di conseguenza anche quelli italiani. La posizione dei garanti della privacy del Vecchio Continente, infatti, è di chiusura nei confronti delle tecnologie atte al riconoscimento dei volti. Per chi non lo ricordasse, infatti, già a giugno i garanti europei avevano già bloccato Facebook Moments, l’app del social network tramite la quale è possibile condividere foto con gli amici in maniera automatica e privata, che si basa anch’essa sul riconoscimento facciale. Un problema del quale al momento non sembrano curarsi dalle parti di Menlo Park, quartier generale di Facebook, da cui confermano che il lancio di Photo Magic rappresenti un nuovo modo per sfruttare la tecnologia di riconoscimento facciale. In ogni caso, la funzione può essere disabilitata tramite le impostazioni sulla Privacy di ciascun profilo.
"Inviare privatamente foto su Messenger è molto diffuso – dichiara Peter Martinazzi, direttore del product management di Facebook - È un fenomeno che sta crescendo anche più velocemente dello stesso Messenger".
