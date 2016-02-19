Facebook Instant Articles da aprile aperto a tutti gli editori

Facebook Instant Articles: quando e perché

aperto a tutti gli editori a partire da aprile. Dopo il test effettuato nel 2015 e durato qualche settimana, il social network ha deciso di accelerare nel roll out del servizio che consentirà di leggere le notizie più interessanti in maniera rapida, intuitiva e senza uscire dall’applicazione di Facebook. L’azienda di Mark Zuckerberg ha dapprima cominciato a collaborare con le principali testate americane, poi a dicembre scorso ha esteso la partnership a 350 editori in tutto il mondo. La novità succosa, però, è che tra qualche settimana tutti gli editori interessati potranno diventare partner di Facebook Instant Articles.Secondo quanto riferiscono le ultime indiscrezioni Instant Articles sarà aperto a tutti a partire dal prossimo 12 aprile, quando Facebook terrà l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori. Mark Zuckerberg potrebbe dare sostanzialmente il colpo di grazia al “decadente” Google News diventando l’edicola più grande del Web: dai 350 editori attuali, infatti, i partner del social network diventerebbero milioni e sparsi per tutto il globo, con un potenziale pubblico di lettori di oltre 1,5 miliardi unità. Con questo nuovo servizio, Facebook offrirà agli utenti più notizie di quelle attuali nel news feed, che si potranno consultare da dispositivi mobili senza dover uscire dall’applicazione. Gli editori che accetteranno di entrare nel programma, perderebbero in traffico potenziale, ma otterrebbero in campo una parte dei ricavi derivanti dagli annunci pubblicitari che Facebook assocerà alle loro notizie. Inoltre, annuncia lo stesso social network, Instant Articles offrirà un’esperienza utente decisamente migliore, poiché le notizie potranno essere lette senza dover attendere i tempi di caricamento propri di ciascun sito. Alcuni server, infatti, non sono propriamente rapidi e Facebook promette di velocizzare l’apertura dei link anche fino a 10 volte. E non è tutto, perché agli articoli saranno correlate funzioni aggiuntive, come mappe, zoom, video in autoplay, didascalie ascoltabili e tanto altro ancora. Tra i partner italiani di Instant Articles, in attesa che il servizio sia aperto a tutti, ad oggi ci sono: Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Fanpage.it, L’Huffington Post, La Repubblica, La Stampa, Libero Quotidiano, Today.it e Leggo.