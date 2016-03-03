Home Facebook Facebook: la Germania indaga su uso dei dati utenti

di Redazione 03/03/2016

Facebook finisce nel mirino del Bundeskartellamt, l’Antitrust tedesco: il garante per la concorrenza, ha aperto un’inchiesta poiché teme che la posizione del social network di Mark Zuckerberg possa essere dominante, dando vita a possibili violazioni delle normative vigenti in tema di protezione dei dati personali. In buona sostanza, il Bundeskartellamt vuole capire se le condizioni di utilizzo che gli utenti sottoscrivono alla creazione di un profilo su Facebook siano legali o meno. Le autorità tedesche, infatti, temono che quando gli utenti si iscrivono al social network più utilizzato al mondo, non sappiano a cosa vadano incontro accettando le condizioni di utilizzo dei propri dati personali. L’Antitrust solleva dunque molti dubbi sulla legalità delle condizioni dettate da Facebook, per di più in una posizione ritenuta dominante nel settore. Tra le altre cose, ad esempio, in Germania sono convinti che molti utenti ignorano il fatto che accettando le policy del social network saranno loro mostrate campagne pubblicitarie in target con le necessità degli inserzionisti. Come si legge nella nota ufficiale del Bundeskartellamt, l’obiettivo di questa inchiesta è che "i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura e la portata della raccolta dei loro dati". L’Antitrust tedesca ha aperto l’inchiesta nei confronti di tre soggetti: il gruppo di Facebook negli Stati Uniti, la controllata irlandese e Facebook Germania, la cui sede si trova ad Amburgo. “Le imprese che guidano un mercato - e non ci sono dubbi sul fatto che Facebook è il social network dominante con i suoi 1,6 miliardi di utenti nel mondo - sono soggette ad obblighi specifici”, dice il presidente dell'Antitrust tedesco, Andreas Mundt. La replica di Facebook non si è fatta attendere ed è giunta per bocca di un portavoce della società di Palo Alto: "Siamo convinti che rispettiamo la legge e collaboriamo attivamente con il Bundeskartellamt per rispondere ai dubbi." Facebook multato a Berlino Intanto, proprio lunedì scorso il tribunale distrettuale di Berlino ha multato il social network di Zuckerberg per 100 mila euro proprio per le condizioni di utilizzo del servizio, nello specifico per l’uso che la società da dei contenuti pubblicati dagli utenti.