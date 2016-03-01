"Volevamo trovare - dice Henry Soong, un creativo di Facebook, a Cnet - un nuovo modo per gli amici intimi di inviarsi qualcosa di divertente e il più rapidamente possibile".

Facebook "compleanno video cam", come funziona

introduce "", un nuovo servizio che renderà più originali e suggestivi gli auguri di Buon Compleanno. Tradotta in italiana, la nuova feature suona come "", ma al di là del nome ciò che conta è la sostanza: tramite questa nuova funzione si può registrare in live time un video messaggio e pubblicarlo in un click sulla timeline di un amico o familiare che compie gli anni. Un modo più allegro e meno freddo, insomma, del classico messaggio testuale che siamo soliti scrivere quando Facebook ci ricorda che qualcuno dei nostri contatti festeggia il proprio compleanno. Presentando la novità, il social network di Mark Zuckerberg dice che puoi registrare un video di auguri e condividerlo sulla bacheca di un amico nel tempo necessario a lui per spegnere le candeline. Auguri last minute, potremmo dire, per questa funzione è che già fruibile tramite l’app mobile di Facebook per dispositivi Apple, mentre per Android occorrerà attendere ancora un pochino.Come mai Facebook ha deciso di introdurre una nuova funzione per gli auguri di compleanno? Ebbene, dai dati in possesso al social network, è risultato chiaramente che gli auguri di buon compleanno sono i tipi di messaggio più diffusi tra i circa 1,6 miliardi di utenti sparsi per il mondo. Basti pensare che solo a gennaio 2016 sono stati scambiati oltre 100 milioni di messaggi di auguri, con un bel +60% rispetto allo stesso periodo del 2015. Insomma, Facebook sta soppiantando gli Sms anche per l’invio degli auguri ed era consequenziale che il social network studiasse una soluzione apposita e originale.appare sul profilo di una persona che compie gli anni e toccando l’apposito pulsante si avvierà in automatico la fotocamera dello smartphone per registrare il video messaggio. Prima della pubblicazione, Facebook fornisce anche la possibilità di cambiare i fotogrammi.