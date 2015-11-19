Facebook arriva il pulsante "vedi meno" per le coppie scoppiate

La fine di una relazione può essere un momento decisamente delicato. In alcuni casi mantenere le distanze dal proprio ex fidanzato/fidanzata può essere una buona idea. In questi casi l'unica soluzione per non ritrovarsi continuamente fra i piedi su Facebook notizie del proprio ex che magari pubblica le foto di una sua nuova relazione è eliminarlo dalla lista degli amici. Tuttavia ci sono situazioni dove pur non volendo correre il rischio di dover visualizzare qualche foto del vostro ex con una nuova fiamma, non si desidera eliminarlo completamente dalla propria lista di amici. Ci dovrebbe poter essere una via di mezzo, ed è proprio a questa via di mezzo che ha pensato Facebook iniziando a sperimentare la funzionalità dal nome "Vedi Meno". Dunque se cambiate lo stato della vostra relazione su Facebook, potrebbe accadere che vi venga mostrata una nuova finestra che vi chiede se volete prendere le distanze dal vostro ex senza per questo doverlo rimuovere dalla lista degli amici. Utilizzando questa funzione si potranno limitare le informazioni che vi saranno rese note sul vostro ex e allo stesso modo potrete limitare le informazioni che saranno mostrate a lui/lei sulle vostre attività. Nel primo caso per esempio potrete evitare che i post del vostro ex compaiano nel vostro feed di notizie, non vi sarà più suggerito di taggarlo nelle foto e naturalmente eviterete che foto del vostro passato insieme vengano a spostare il vostro equilibrio. Allo stesso modo potrete limitare il numero di informazioni sulle vostre attività da mostrare al vostro ex. In ogni caso nessuna notifica avvertirà la persona interessata che avete utilizzato la funzionalità "vedi meno" nei suoi confronti. Inizialmente la funzionalità "vedi meno" sarà disponibile solo per gli Stati Uniti dove il roll out è già iniziato. Negli altti paesi arriverà solo fra qualche tempo, dopo un ampio periodo di test