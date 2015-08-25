Facebook annuncia il pulsante "fai una donazione"

Siamo emozionati nel presentare la nuova call-to-action "Dona Adesso" da utilizzare sia sulle pagine sia nei link sponsorizzati

Adesso è più facile di prima per gli enti no-profit raggiungere quelle persone che hanno a cuore la loro causa e incoraggiarli a contribuire attraverso il sito da loro scelto

We are excited to introduce a new “Donate Now” call-to-action option on both link ads and Pages. Now, it's easier than... Posted by Facebook for Business on Lunedì 24 agosto 2015

Facebook ha annunciato oggi attraverso un post, per la verità piuttosto sintetico, sulla sua pagina Facebook For Business l'introduzione delQuesta nuova "call to action" potrà essere utilizzata da organizzazioni umanitarie ed enti no-profit per raccogliere fondi attraverso la propria pagina Facebook. Il social di Zuckerberg già da tempo stava testando questo nuovo pulsante e dal 2013 lo aveva reso disponibile ad un gruppo selezionato di organizzazioni. Da oggi tutti gli enti no-profit e le associazioni umanitarie che ne avranno diritto potranno utilizzare il nuovo pulsante come mezzo per la raccolta fondi.si legge nel breve annuncio.