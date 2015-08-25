Facebook annuncia il pulsante "fai una donazione"
di Redazione
25/08/2015
Siamo emozionati nel presentare la nuova call-to-action "Dona Adesso" da utilizzare sia sulle pagine sia nei link sponsorizzatisi legge nel breve annuncio.
Adesso è più facile di prima per gli enti no-profit raggiungere quelle persone che hanno a cuore la loro causa e incoraggiarli a contribuire attraverso il sito da loro scelto
We are excited to introduce a new “Donate Now” call-to-action option on both link ads and Pages. Now, it's easier than...Posted by Facebook for Business on Lunedì 24 agosto 2015
