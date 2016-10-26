Emporio Armani lancia Connected, la sua linea di smartwatch
26/10/2016
A dimostrazione di quanto ormai il settore degli smartwatch sia popolare, anche Armani, la popolare azienda italiana leader del settore moda, si lancia nel mondo dei dispositivi indossabili. Nasce Connected, una linea di smartwatch ibridi.
Emporio Armani Connected, la tecnologia al servizio del lusso
Lo stile dinamico della linea Emporio Armani orologi incontra la tecnologia con una nuova collezione di Smartwatches Ibridi, dove il design del brand si unisce ai vantaggi della tecnologia indossabile. L’applicazione Emporio Armani Connected collega il tuo telefono iPhone e Android al tuo Smartwatch Ibrido. Una volta connesso, l’ora del tuo orologio è sempre sincronizzata, puoi ricevere notifiche discrete, monitorare la tua attività fisica e molto altro. Oggi la tecnologia influenza decisamente le nostre vite quotidiane. C'è un'app per tutto e ci sono invenzioni che addirittura migliorano la nostra vita.Viene così commentata da Giorgio Armani la nascita della linea di smartwatch Connected. Gli smartwatch ibridi della linea Armani Connected sono già disponibili all'acquisto.
Emporio Armani Connected: le principali funzionalitàDotati di un'estetica classica, gli smartwatch ibridi della linea Armani Connected si presentano come dei classici orologi analogici. Al loro interno è però presente un modulo Bluetooth che permette la connessione con lo smartphone. Qui di seguito un elenco delle principali funzionalità supportate.
- Data e Ora: in automatico regola data e ora
- Fuso Orario: automaticamente cambia il fuso orario quando si viaggia
- Notifiche discrete: è possibile impostare la notifica per chiamate, messaggi e altre app di importanza
- Tracking dell'attività fisica: automaticamente tiene traccia e monitora le attività giornaliere
- Nessuna ricarica: le batterie al quarzo permettono un uso prolungato senza dover essere ricaricate
- Controllo multimediale remoto: lo smartwatch permette l'accesso remoto alle playlist musicali permettendo il pieno controllo della riproduzione
- Monitoraggio del sonno: automaticamente effettua il monitoraggio del sonno
- Allarme: permette di impostare l'orario in cui si desidera essere svegliati
- Fotocamera: accesso remoto alla fotocamera del dispositivo collegato
- Trova il tuo dispositivo: permette di ritrovare facilmente lo smartphone lasciato in giro
