Tre Droni sorveglieranno i lavori di Expo 2015
di Redazione
11/08/2014
Da Settembre 2014 l'avanzamento dei lavori di Expo 2015 potrà essere seguito dall'alto, attraverso immagini, foto, video raccolte da tre droni che sorvoleranno costantemente il cielo di Milano. Il progetto si chiama "Belvedere in città" ed è stato presentato nel corso dell'inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale TIM4Expo, realizzato alla Triennale da Expo Milano 2015 e Telecom Italia in collaborazione con Samsung. I droni saranno dotati di sei motori elettrici ad alta potenza e utilizzeranno sistemi elettronici appositamente pensati per mantenere i dispositivi stabili anche in condizioni meteo particolarmente sfavorevoli. Ogni apparecchio dispone di un sistema GPS particolarmente evoluto, in grado di mantenere i dispositivi in perfetta stabilità in un punto prefissato e in modo tale che le riprese possano essere effettuate con la massima precisione. I droni saranno dotati di una montatura stabilizzata che riduce o annulla totalmente le vibrazioni consentendo l'utlizzo di telecamere, macchine fotografiche, sensori ad infrarossi ed altri sistemi per il rilevamento delle caratteristiche ambientali. I Sistemi di ripresa saranno forniti da PANASONIC, CANON e SONY Non mancherà il sistema di trasmissione delle immagini a terra in modo tale gestire in completa autonomia ogni inquadratura. L’iniziativa è stata illustrata oggi da Piero Galli, Direttore Generale Gestione Evento di Expo 2015 e Sandro Dionisi, Responsabile Engineering & TILab di Telecom Italia. All’incontro hanno preso parte anche Antonio Bosio, Direttore Products & Solutions Samsung Electronics Italia e Claudio De Albertis, Presidente della Triennale di Milano.
