Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Tre Droni sorveglieranno i lavori di Expo 2015

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Tre Droni sorveglieranno i lavori di Expo 2015
Da Settembre 2014 l'avanzamento dei lavori di Expo 2015 potrà essere seguito dall'alto, attraverso immagini, foto, video raccolte da tre droni che sorvoleranno costantemente il cielo di Milano. Il progetto si chiama "Belvedere in città" ed è stato presentato nel corso dell'inaugurazione del nuovo spazio multifunzionale TIM4Expo, realizzato alla Triennale da Expo Milano 2015 e Telecom Italia in collaborazione con Samsung. I droni saranno dotati di sei motori elettrici ad alta potenza e utilizzeranno sistemi elettronici appositamente pensati per mantenere i dispositivi stabili anche in condizioni meteo particolarmente sfavorevoli. Ogni apparecchio dispone di un sistema GPS particolarmente evoluto, in grado di mantenere i dispositivi in perfetta stabilità in un punto prefissato e in modo tale che le riprese possano essere effettuate con la massima precisione. I droni saranno dotati di una montatura stabilizzata che riduce o annulla totalmente le vibrazioni consentendo l'utlizzo di telecamere, macchine fotografiche, sensori ad infrarossi ed altri sistemi per il rilevamento delle caratteristiche ambientali. I Sistemi di ripresa saranno forniti da  PANASONIC, CANON e SONY Non mancherà il sistema di  trasmissione delle immagini a terra in modo tale gestire in completa autonomia ogni inquadratura. L’iniziativa è stata illustrata oggi da Piero Galli, Direttore Generale Gestione Evento di Expo 2015 e Sandro Dionisi, Responsabile Engineering & TILab di Telecom Italia. All’incontro hanno preso parte  anche Antonio Bosio, Direttore Products & Solutions Samsung Electronics Italia e Claudio De Albertis, Presidente della Triennale di Milano.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le biciclette del futuro: mobilità sostenibile

Articolo Successivo

Samantha Cristoforetti missione futura!

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

09/03/2021

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

13/02/2020

Stampante Inkjet o Laser: quale scegliere tra le due?

Stampante Inkjet o Laser: quale scegliere tra le due?

03/12/2018