BRAIN One, il dispositivo smart per la telemetria dei centauri

Innovazione tutta italiana per il nuovo dispositivo smart pensato per gli appassionate delle due ruote. Nasce il BRAIN One, realizzato dalla starup fondata dal 29enne Simone Grillo e dal 34enne Timoteo Ziccardi, capace di misurare le prestazioni su moto dedicata agli amanti delle action sports. Per la produzione nel concreto del progetto e l'introduzione nel mercato internazionale, è stata attivata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding 'Kickstarter' con obiettivo 50mila euro in 30 giorni. BRAIN One ha riscosso un successo deciso tanto che in un solo giorno si è arrivati già a quota 13mila euro.

Interessanti le caratteristiche tecniche tutte da sfruttare del BRAIN One, che utilizzando una serie di sensori, è capace di misurare le metriche relative a un giro in pista o su strada. Il dispositivo di telemetria smart, misurerà nel concreto ogni variabile, a partire dalla velocità, angolo di piega, forza G, giri motore, rapporto inserito, traiettoria, tempo sul giro e tanto altro ancora, dati che gli amanti dello sport su ruota, sanno bene quanto siano importanti conoscere per migliorare le proprie prestazioni. Non manca poi la parte ludica, quella che permette di “vantarsi” per così dire, delle proprie capacità su moto, condividendo i dati con gli amici.

Importante anche la misurazione dei parametri fisici del pilota, come il battito cardiaco e altri fattori necessari a rassicurare di stare in sella nelle giuste condizioni fisiche che consentano una guida sicura, o perlomeno una guida in condizioni di salute ottimali per non rischiare cadute a seguito di un malore. BRAIN One sa individuare infatti, situazioni di emergenza che necessitano di soccorso grazie ad un algoritmo che percepisce se la moto è ferma a terra, in posizione orizzontale, o se ci sono accelerazioni tipiche di un incidente. caso di incidente registrato il dispositivo invierà in autonomia un messaggio di richiesta soccorso ai numeri telefonici segnati nei preferiti.