ASUS ZenWatch 2, infinite personalizzazioni
di Redazione
01/06/2015
Design ed esteticaIl design non è una rivoluzione, ma un'evoluzione del precedente modello. Asus ha aggiunto una corona in metallo sul lato destro dell'orologio per migliorare l'interazione con l'utente, il case è in acciaio inossidabile. Da un punto di vista strettamente tecnico si fa notare la presenza di un caricabatteria con ricarica magnetica che da un lato consente un più facile allacciamento all'orologio, dall'altro dovrebbe migliorare i tempi di ricarica della batteria. L'orologio con case in acciaio inossidabile è disponibile in due dimensioni: 49×41 e 45×37 millimetri. I colori previsti sono argento, bronzo e oro rosa. Lo schermo leggermente curvo è protetto via Gorilla Glass 3. Per quanto riguarda i cinturini Asus ha voluto mettere in campo due dimensioni, una da 22mm e una da 18mm leggermente più stretta per polsi più sottili. Ben 18 le scelte di colore per i cinturini e con vari materiali. Dal blu al rosso per chi ha un look più casual al cinturino in pelle per chi ha un look leggermente più classico. Disponibile anche un cinturino in acciaio inossidabile. Infine per ribadire il concetto che uno smartwatch non è solo un oggetto tecnologico ma anche e soprattutto un oggetto di moda che deve riflettare le tendenze dell'utente in fatto di eleganza e abbigliamento, Asus ha stretto una partnership con Swaroski per produrre un cinturino in pelle con rifiniture in cristalli di diamante. A completare le infinite possibilità di personalizzazione del'Asus ZenWatch 2 c'è naturalmente la possibilità di cambiare le Watch Faces, ovvero l'aspetto che l'orologio ha dal punto di vista dell'esposizione del contenuto informativo, lancette, numeri, secondi, minuti etc.
La tecnologiaL'Asus ZenWatch 2 è equipaggiato con un processore Qualcomm, un display AMOLED, protetto con Gorilla Glass 3, resistenza all'acqua IP67 e il caricabatterie magnetico. Il sistema operativo è Android Wear personalizzato attraverso l'Asus ZenUI, FoneHelper, e Remote Camera. Asus ZenUI è l'interfaccia ridisegnata da Asus secondo logiche di migliore interazione con l'utente. FoneHelper aggiunge alcune funzionalità come Disconnect Alarm, Cover To Mute, Find My Phone. È tuttavia Remote Camera la funzionalità che maggiormente spicca sull'Asus ZenWatch 2, consente a chi indossa lo smartwatch di visualizzare e pilotare la telecamera dello smartphone a distanza in modo da poter effettuare scatti che altrimenti sarebbero complicati da produrre in modo efficace. Ad esempio durante un concerto, quando è necessario tenere lo smartphone ben in alto sopra la testa sarebbe praticamente impossibile dare uno sguardo a quello che viene inquadrato dal telefono, la remote camera risolve questo problema. Ovvio il caso in cui l'utente voglia scattare una foto di gruppo includendo se stesso nello scatto. Presenti funzionalità che consentono di usare l'orologio anche come activity tracker integrandolo con le più classiche app da Smartphone. Asus non ha ancora rilasciato informazioni circa il prezzo e la disponibilità
