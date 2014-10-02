Arduino sta costruendo una stampante 3D sotto i 600 euro

Printing technology: Fused Filament Fabrication Printing area: 140 x 100 x 100 mm +/- 5mm X and Y theorical resolution position: 0,06 mm Z resolution: 0.0025 mm Extrusion diameter: 0.35 mm Filament diameter: 1.75 mm Optimal temperatures with PLA: 200-230° Tested and supported filaments: PLA Unsupported but tested filaments: Cristal Flex, PLA Thermosense, Thermoplastic Polyuretane (TPU), PET, PLA Sand, PLA Flex External dimensions: 310 x 330 x 350 mm Weight: 10 kg Usage: 65 watt Electronical board: Official Arduino Mega 2560 with Open Source Marlin Firmware LCD display 20 x 4 with encoder menu Preloaded with PLA printing presets Extruder block with filament pressure regulation

Arduino lo conosciamo ormai un po' tutti. In pratica esistono una vagonata di periferiche piccole e grandi che vivono grazie alle meraviglie offerte da Arduino. Piccolo, potente ed equipaggiato con software OpenSource, Arduino è il sistema che ha accellerato in modo esponenziale la la diffusione dell'Internet Of Things. Non avete capito un fico secco di quanto c'è scritto qui sopra? ok riassumiamo dicendo che Arduino fa funzionare tantissime periferiche di uso comune, dalle lavatrici ai televisori, alle aspirapoveri. Va meglio così? Ok, detto questo sappiate che i tecnici di Arduino, che fra l'altro vanta fondatori italiani, stanno lavorando ad una stampante 3D da proporre ad un costo base abbastanza accessibile per il grande pubblico. Certo i costi non sono proprio per tutte le tasche, parliamo di 600 euro circa, e a giudicare dalle specifiche tecniche almeno inizialmente non sarà un mostro di potenza. Ma è una stampante entry-level per chi vuole avvicinarsi alla stampa 3D senza spendere un capitale. In più il marchio Arduino è sinonimo di progresso e siamo sicuri che in breve tempo quei geniacci di Arduino sapranno stupirci come già hanno fatto in passato. La stampante si chiamerà Materia 101 e sarà costruita in collaborazione con Sharebot. Di seguito le caratteristiche tecniche: