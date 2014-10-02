Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Arduino sta costruendo una stampante 3D sotto i 600 euro

Redazione Avatar

di Redazione

02/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Arduino sta costruendo una stampante 3D sotto i 600 euro
Arduino lo conosciamo ormai un po' tutti. In pratica esistono una vagonata di periferiche piccole e grandi che vivono grazie alle meraviglie offerte da Arduino. Piccolo, potente ed equipaggiato con software OpenSource, Arduino è il sistema che ha accellerato in modo esponenziale la la diffusione dell'Internet Of Things. Non avete capito un fico secco di quanto c'è scritto qui sopra? ok riassumiamo dicendo che Arduino fa funzionare tantissime periferiche di uso comune, dalle lavatrici ai televisori, alle aspirapoveri. Va meglio così? Ok, detto questo sappiate che i tecnici di Arduino, che fra l'altro vanta fondatori italiani, stanno lavorando ad una stampante 3D da proporre ad un costo base abbastanza accessibile per il grande pubblico. Certo i costi non sono proprio per tutte le tasche, parliamo di 600 euro circa, e a giudicare dalle specifiche tecniche almeno inizialmente non sarà un mostro di potenza. Ma è una stampante entry-level per chi vuole avvicinarsi alla stampa 3D senza spendere un capitale. In più il marchio Arduino è sinonimo di progresso e siamo sicuri che in breve tempo quei geniacci di Arduino sapranno stupirci come già hanno fatto in passato. La stampante si chiamerà Materia 101 e sarà costruita in collaborazione con Sharebot. Di seguito le caratteristiche tecniche:
Printing technology: Fused Filament Fabrication Printing area: 140 x 100 x 100 mm +/- 5mm X and Y theorical resolution position: 0,06 mm Z resolution: 0.0025 mm Extrusion diameter: 0.35 mm Filament diameter: 1.75 mm Optimal temperatures with PLA: 200-230° Tested and supported filaments: PLA Unsupported but tested filaments: Cristal Flex, PLA Thermosense, Thermoplastic Polyuretane (TPU), PET, PLA Sand, PLA Flex External dimensions: 310 x 330 x 350 mm Weight: 10 kg Usage: 65 watt Electronical board: Official Arduino Mega 2560 with Open Source Marlin Firmware LCD display 20 x 4 with encoder menu Preloaded with PLA printing presets Extruder block with filament pressure regulation
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ara: il telefonino componibile

Articolo Successivo

Facebook dichiara guerra a Google con Atlas

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022