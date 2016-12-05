Home Apple Apple Watch tondo: la terza generazione di indossabili della Mela

Apple Watch tondo: la terza generazione di indossabili della Mela

di Redazione 05/12/2016

Il prossimo Apple Watch sarà tondo e non più rettangolare: a rivelarlo sarebbe un brevetto concesso alla società di Cupertino, nel quale viene descritto un display di forma circolare. Quando l’azienda di Cupertino lanciò il suo prima smartwatch circa tre anni fa, optò per la forma rettangolare, nonostante la concorrenza proponesse un mix di dispositivi tondi e quadrati. La forma rettangolare era ritenuta più consona all’interazione, ma col passare del tempo presso il quartier generale Apple ci si è resi conto che effettivamente, la forma circolare conferisce al dispositivo indossabile uno stile più classico e in linea con gli orologi tradizionali. Basti pensare, ad esempio, che i Gear S2/S3 di Samsung, Huawei Watch e Moto 360, ma anche Asus con ZenWatch hanno optato tutti per la forma tonda. Qualcuno pensava che già la seconda generazione di Apple Watch avrebbe sposato la forma circolare, ma invece è stata mantenuta la stessa linea di design dei primi modelli. La rivoluzione, dunque, potrebbe avvenire con la terza generazione di smartwatch della ‘Mela’, che per il 2017 ha in serbo importantissime novità anche lato smartphone e tablet. Apple Watch tondo: il brevetto è del 2015 Insomma, l’anno prossimo dovrebbe essere quello della svolta per la casa di Cupertino, che sarebbe al lavoro anche su un orologio tondo. Nel brevetto finito in Rete, si legge come Apple coglia utilizzare righe e colonne di pixel di varia lunghezza in modo tale che nessuno spazio del display rimanga inutilizzato. "Gli array di Pixel - dicono i tecnici Apple nel brevetto - hanno spesso forme rettangolari. Tuttavia, le matrici di pixel rettangolari non si adattano in modo efficiente in un dispositivo avente una forma circolare. Sarebbe quindi desiderabile essere in grado di fornire schermi migliori quali display circolari o schermi con bordi curvi". Il brevetto in questione è del 2015, ma sembra che i tempi siano veramente maturi per il cambio di forma per Apple Watch, nonostante i dati del mercato degli smartwatch siano già più che positivi per l’azienda americana.