di Redazione 16/07/2015

Apple ha tolto i veli nella giornata di ieri ai nuovi iPod 2015: si tratta di versioni rinnovate di iPod Touch, iPod Nano ed iPod Shuffle. Come da tradizione, i tre dispositivi si differenziano per caratteristiche e funzionalità e ciascuno mira a coprire una fetta ben definita di mercato. Il fulcro, ovviamente, sarà l’accesso ai servizi musicali in streaming della ‘Mela’ senza però dover acquistare per forza un “costoso” iPhone o iPad. I tre nuovi iPod sono già acquistabili anche in Italia, anche se il nuovo servizio Apple Music, lanciato a fine giugno, sarà accessibile solo tramite iPod Touch. iPod Touch L’ultimo aggiornamento hardware all’iPod Touch risale al 2012: ora il dispositivo può vantare un processore A8 a 64-bit con coprocessore M8, una fotocamera iSight da 8.0 Megapixel e uno da 4 pollici. Il device sarà venduto con i tagli di memoria da 16, 32, 64 o 128 GB e nelle colorazioni grigio siderale, azzurro, oro, rosa, argento, e PRODUCT RED. I prezzi: - 16GB iPod Touch 239 euro - 32GB iPod Touch 289 euro - 64GB iPod Touch 349 euro - 128GB iPod Touch 469 euro iPod Nano L’iPod Nano 2015 pesa solo 31 grammi e misura 76.5 x 39.6 x 5.4 millimetri. Il dispositivo è in commercio solo nel taglio da 16 GB di memoria e nelle colorazioni grigio siderale, azzurro, oro, rosa, argento e PRODUCT RED. Dispone solamente di connettività Bluetooth, ha uno schermo da 2.5 pollici e supporto multitouch. Non consente l’accesso ai servizi musicali in streaming, ma integra la radio FM. Prezzo: - 16GB iPod Nano 189 euro iPod Shuffle Importanti novità anche per l’iPod Shuffle, che presenta piccole modifiche a livello di design, mentre la nuova batteria è in grado di garantire fino a 15 ore di riproduzione musicale. Pesa solo 12.5 grammi e ha una memoria interna da 2 GB. Prezzo: - 2GB iPod Shuffle 59 euro