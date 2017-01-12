Apple iPad: tre nuovi modelli a metà 2017
di Redazione
12/01/2017
Apple iPad si rifà il trucco e si prepara a tornare sulla scena con ben tre nuovi modelli. Secondo le ultime indiscrezioni, l’anno del 10° compleanno di iPhone, potrebbe essere anche quello del rilancio in grande stile di iPad. Lo smartphone potrebbe saltare per la prima volta la versione “S”, per passare direttamente alla numerazione 8. Allo stesso modo, anche il tablet dovrebbe subire un’importate rinfrescata, non solo da punto di vista del nome. Secondo quanto riferisce l’analista Ming-Chi Kuo, sempre ben informato su quanto accade dalle parti di Cupertino, la casa della ‘Mela morsicata” starebbe lavorando a ben tre differenti versioni di iPad, che saranno svelate contemporaneamente nel secondo trimestre del 2017. Si partirebbe da una versione “mini” da 7,9 pollici, per poi passare ad una intermedia da 9,7 pollici e infine una maxi da 12,9 pollici. Insomma, iPad Mini, classico e iPad Pro saranno “rigenerati”, ma a differenza di quanto accaduto in passato, saranno lanciati tutti e tre contemporaneamente sul mercato, in modo che ciascun utente possa scegliere subito la versione più adatta alle proprie esigenze.
Apple iPad: il ritorno di "Mini"L’obiettivo di Apple è quello di ridare slancio ad un settore, quello dei tablet, che dopo il boom iniziale sta vivendo un periodo di stallo ormai da diversi mesi. Il mercato, infatti, ha accolto con particolare favore i dispositivi ibridi, quei 2-in-1 che sono all’occorrenza notebook o tablet. Apple sta studiando le contromosse e se la versione classica e quella Pro del nuovo iPad proseguiranno sulla scia già tracciata lo scorso anno, le più grosse novità le dovrebbe portare con sé iPad Mini. A due anni e mezzo circa dal rilascio dell’ultima versione, il “piccolo” tablet Apple dovrebbe avere gli stessi intenti ma con qualità nettamente superiore. A meno di sorprese, il nuovo iPad Mini sarà l’unico senza Apple Pencil, già vista con iPad Pro.
