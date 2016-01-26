Apple iOS 9.3 beta 2: tutte le novità dell’ultimo rilascio

Apple iOS 9.3 beta 2: altre novità

è disponibile da qualche ora per tutti gli sviluppatori iscritti alla fase di testing. Il nuovo rilascio del sistema operativo mobile della Mela è scaricabile tramite aggiornamento OTA oppure dal sito per i developer. L’update giunge a due settimane dal rilascio della prima build ed a quasi un mese dalla release pubblica di iOS 9.2. Assieme alla prima build, due settimane fa, Apple ha pubblicato anche una pagina web tramite la quale ha descritto le principali caratteristiche aggiunte, tra cui la funzionalità Night Shift e le scorciatoie 3D Touch. Sulla versione canadese della pagina Web, però, era spuntato uno screenshot che aveva destato qualche sospetto, poiché era evidenziato di un toggle d'attivazione Night Shift. Ebbene, si tratta di una novità che è disponibile proprio con il rilascio della beta 2 di iOS 9.3. Da questo momento, infatti, gli sviluppatori potranno attivare la nuova funzione, cambiando anche il colore a display in base alla luminosità dell’ambiente in cui si trovano. Una sorta di interruttore virtuale che consente di attivare o disattivare Night Shift, o ancora di prolungare l’effetto fino al giorno successivo.Tra le altre introduzioni che possono essere testate con questa nuova release del sistema operativo, vi è l’app companion di Apple Watch che mostra ora la miniatura con la Watch Face utilizzata, mentre dalle scorciatoie 3D Touch è stata rimossa “Imposta sfondo” e introdotta “Consigli rapidi”.