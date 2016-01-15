Android: nuove opzioni nella barra di ricerca

Android: le tre nuove opzioni in dettaglio

offrirà presto nuove funzioni agli utenti nella barra di ricerca. La segnalazione arriva da ‘Androidpolice’, secondo cui un solo un gruppo di possessori di dispositivi Android ha notato alcuni cambiamenti quando toccano la barra di ricerca di Google, sia nel widget di ricerca nella schermata principale, sia utilizzando quella di Google Now. Insomma, in qualunque modo cerchino di effettuare una ricerca sul proprio dispositivo, questi fortunati utenti hanno a disposizione più opzioni degli altri.Sarebbe la conferma che Google sta sperimentando nuove funzioni, che presto potrebbero essere allargate all’utenza a livello globale. Le opzioni in questione sono, i cui nomi sono già emblematici di ciò per cui sono state pensate. Recent Searches (ricerche recenti) non fa altro che aprire la cronologia con le ultime ricerche effettuate; What's Hot (temi caldi), dovrebbe mostrare le ricerche più effettuate di recente dagli utenti su Google; Nearby (nelle vicinanze) dovrebbe mostrare suggerimenti in base alla propria localizzazione. Trattandosi di funzioni in fase di test, non è possibile in alcun modo attivarle forzatamente: chi non le vede sul proprio smartphone o tablet, in buona sostanza, non può farci nulla, se non attendere l’eventuale rollout. Se l’impatto con i “fortunati” utenti dovesse essere soddisfacente per Google, nel giro di qualche settimana o al massimo qualche mese, le nuove funzioni saranno disponibili a livello globale.