Android O: disponibile la Developer Preview 1, tutte le novità
di Redazione
22/03/2017
Android O: autonomia prima di tuttoQuanto all’autonomia, dopo il lavoro fatto con Android Marshmallow e l’introduzione di Doze, con Android ci si è concentrati soprattutto sui momenti di inattività dei dispositivi, con restrizioni nei confronti delle applicazioni che girano in background. Quanto alle stesse app, ci sono novità importanti, soprattutto per quel che riguarda la funzionalità di Autofill API. È possibile scegliere un’app che gestisca le password e che ci eviti di reinserire i dati utente in modo da utilizzarli con altri applicativi senza doverli reinserire ogni volta a mano. Le icone delle app, inoltre, sono autoadattanti, ossia cambiano di forma e contenuto in base al tema. Ampio spazio di personalizzazione per l’utente, che nel caso del calendario, ad esempio, potrà visualizzare la data odierna anziché un numero fisso sull’icona. Introdotta anche la funzionalità Picture in Picture (PiP), che consente di avere una finestra video in un angolo dello schermo, in modo da continuare ad utilizzare sistema operativo e applicazioni. Introdotta anche la nuova API AAudio, in grado di garantire prestazioni elevate a bassa latenza.
