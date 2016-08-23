Android 7.0 Nougat: iniziata la distribuzione, chi può scaricarlo
di Redazione
23/08/2016
Android 7.0 Nougat: tutte le novitàLa nuova versione del sistema operativo mobile di Google supporta un numero maggiore di lingue rispetto ai precedenti, si presenta con 72 nuove emoji e dispone della funzionalità multi-window. In sostanza, consente di tornare rapidamente all’app precedente premendo due volte il tasto multitasking. Introdotto il sistema Doze on the Go per migliorare l’autonomia della batteria quando si è in movimento, il nuovo Android presenta nuova impostazioni rapide personalizzate, consente di rispondere direttamente alle notifiche ed è dotato di API grafiche Vulkan. Ciascun produttore di smartphone e tablet, poi, personalizzerà tutte queste funzioni di base con altri software, in modo da far calzare Nougat alla perfezione con i propri dispositivi. Il roll out dovrebbe avvenire nel giro di qualche mese.
