Android 7.0 Nougat: iniziata la distribuzione, chi può scaricarlo

Redazione Avatar

di Redazione

23/08/2016

Android 7.0 Nougat disponibile da ieri: iniziata la distribuzione del nuovo sistema operativo mobile di Google per dispositivi Nexus. È partita il 22 agosto la distribuzione di Android 7.0 Nougat, possono già scaricarlo i possessori dei seguenti dispositivi: Huawei Nexus 6P, LG Nexus 5X, Motorola Nexus 6, HTC Nexus 9, Asus Nexus Player. Nel giro di alcuni mesi, tutti i produttori rilasceranno il nuovo sistema operativo mobile di Google, seppur tramite software personalizzato. Dopo la prima Developer Preview rilasciata a marzo 2016 e l’ultima rilasciata lo scorso 18 luglio (dopo altre versioni intermedie), la versione finale di Nougat è ora disponibile. Si parte ovviamente da quei dispositivi Nexus che eseguono la versione stock di Android, ossia quella che viene creata da Google senza modifiche da parte dei produttori. Negli anni passati, il periodo di rilascio era solitamente il mese di ottobre, in contemporanea con il lancio dei nuovi Nexus, ma quest’anno dalle parti di Mountain View hanno deciso di anticipare. E non di poco, visto che il nuovo Android 7.0 sarà presente prima sui vecchi dispositivi come update e poi sui nuovi.

Android 7.0 Nougat: tutte le novità

La nuova versione del sistema operativo mobile di Google supporta un numero maggiore di lingue rispetto ai precedenti, si presenta con 72 nuove emoji e dispone della funzionalità multi-window. In sostanza, consente di tornare rapidamente all’app precedente premendo due volte il tasto multitasking. Introdotto il sistema Doze on the Go per migliorare l’autonomia della batteria quando si è in movimento, il nuovo Android presenta nuova impostazioni rapide personalizzate, consente di rispondere direttamente alle notifiche ed è dotato di API grafiche Vulkan. Ciascun produttore di smartphone e tablet, poi, personalizzerà tutte queste funzioni di base con altri software, in modo da far calzare Nougat alla perfezione con i propri dispositivi. Il roll out dovrebbe avvenire nel giro di qualche mese.
