Amazon Kindle Oasis: schermo grande e impermeabile

13/10/2017

Si chiama Amazon Kindle Oasis ed è il successore dell’ebook reader di fascia alta sparito dalla circolazione senza lasciare il segno. Comparso ad aprile scorso al prezzo di 290 euro, il lettore di libri digitali del colosso dell’eCommerce non è piaciuto al grande pubblico. Ora Amazon ci riprova con un ebook reader indubbiamente migliorato e con pretese inferiori. Il nuovo Amazon Kindle Oasis, infatti, costa 250 euro ed ha un display Paperwhite da 7 pollici. La tecnologia adottata consente di garantire una lettura precisa e identica alla carta tipografica, senza riflessi anche sotto la luce diretta del sole, fanno sapere dal quartier generale di Seattle. Soprattutto, si tratta del primo lettore Kindle resistente all’acqua: ragion per cui lo si può portare tranquillamente in spiaggia, in piscina ma anche nella vasca da bagno. "Classificato IPX8, può fare un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di un'ora", si legge nella nota Amazon.

Amazon Kindle Oasis: 10 anni di ebook reader

L’ampiezza del display garantisce una risoluzione da 300 ppi, e rispetto agli altri modelli con schermo da 6 pollici, dovrebbe mostrare il 30% in più di parole per ogni pagina. Essendo indubbiamente più potente dei predecessori, il nuovo Kindle Oasis consente di voltare pagina velocemente, qualora ce ne fosse realmente bisogno. Curiosità: questo modello arriva a 10 anni esatti dal lancio del primo ebook reader di Amazon. Rispetto agli altri modelli attualmente in commercio, è indubbiamente molto più costoso, poiché si parte dai 70 euro della versione base per arrivare ai 190 necessari per il Voyage. Comunque sia, stavolta le caratteristiche sembrano giustificare il presso di Kindle Oasis, che è già in preordine con consegne previste a partire dal 31 ottobre.
