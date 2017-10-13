Amazon Kindle Oasis: schermo grande e impermeabile
di Redazione
13/10/2017
Amazon Kindle Oasis: 10 anni di ebook readerL’ampiezza del display garantisce una risoluzione da 300 ppi, e rispetto agli altri modelli con schermo da 6 pollici, dovrebbe mostrare il 30% in più di parole per ogni pagina. Essendo indubbiamente più potente dei predecessori, il nuovo Kindle Oasis consente di voltare pagina velocemente, qualora ce ne fosse realmente bisogno. Curiosità: questo modello arriva a 10 anni esatti dal lancio del primo ebook reader di Amazon. Rispetto agli altri modelli attualmente in commercio, è indubbiamente molto più costoso, poiché si parte dai 70 euro della versione base per arrivare ai 190 necessari per il Voyage. Comunque sia, stavolta le caratteristiche sembrano giustificare il presso di Kindle Oasis, che è già in preordine con consegne previste a partire dal 31 ottobre.
