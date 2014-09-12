Acer Selfie Hat, cappello fashion per Selfie alla moda

Che i selfie siano ormai una tendenza è poco ma sicuro. Ovunque compaiono autoritratti nelle posizioni e nelle espressioni più disparate. Certo che farsi un Selfie è certe volte scomodo. Perché non creare un bel sombrero abbastanza grande da appenderci un tablet per le foto al bordo e farsi un selfie in tutta comodità? [caption id="attachment_1481" align="aligncenter" width="952"] Sarà presentato alla Fashion Week di Londra[/caption] Selfie hat non è soltanto questo. È un sombrero alla moda, è progettato dal fashion designer Christian Cowan-Sanluis e sarà mostrato alla fashion week di Londra a partire da domani. E' anche un portaTablet però utile per scattare un bel selfie. Al bordo del sombrero infatti trova posto appeso attraverso una speciale tasca anche un Acer Iconia A-1 840 tablet. [gallery ids="1482,1483,1484,1485,1481,1480"] Per scattare un selfie da qualunque angolazione è sufficiente ruotare il cappello all'angolazione desiderata. Certo difficilmente potrete indossarlo per andare a fare la spesa, ma è una bella provocazione per la moda e mette in luce da un'angolazione del tutto diversa il concetto di weaeable - accessori da indossare - che tanto sta facendo parlare in questo periodo. In più è anche una bella sponsorizzazione per Acer che affianca il suo brand ad un fashion designer di talento mostrando come anche Acer possa produrre oggetti che seguano una linea elegante e alla moda.