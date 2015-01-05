3Doodler 2.0 la nuova penna 3D che scrive nell'aria
3Doodler è una penna, ma non una normale penna adatta a scrivere su un qualunque foglio di carta, ma una penna in grado di disegnare e scrivere direttamente nello spazio tridimensionale. In pratica è una piccola stampante 3D con la forma di una penna e le caratteristiche di una penna. Utilizza un materiale plastico che si solidifica a contatto con l'aria consentendovi di disegnare le vostre creazioni usando il tratto naturale della vostra mano, esattamente come fareste con una normale penna e un foglio bidimensionale, ma con la possibilità questa volta di sfruttare lo spazio 3D a vostra disposizione. [youtube http://youtu.be/emUlHFWcHck] Non è la sola nel suo genere, se volete potete provare a dare uno sguardo alla LixPen, sicuramente ha caratteristiche e prezzi che ne fanno però un oggetto appetibile. 3Doodler non è molto più grande di un comune pennarello e pesa circa 50 grammi. In pratica potete utilizzarla con la massima manegevolezza. In più ci sono una tonnellata di addon che possono migliorare le performance della vostra penna 3D. Primo fra tutti il Jetpack, sostanzialmente una batteria portatile che consente di andarvene i giro a disegnare quelllo che vi pare con un'autonomia di circa 3 ore. Inutile dire che questa penna 3D su kickstarter sta facendo faville. Se avete 195$ da spendere potete portarvi a casa una 3Doodler 2.0 e 4 pacchi di plastica pronta all'uso, oltre che una quintalata di altri accessori, un ottimo modo per sperimentare le vostre velleità artistiche di disegno 3D.
