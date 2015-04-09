Home Business Vodafone: sua la rete 4G più estesa d’Europa

di Redazione 09/04/2015

Vodafone raggiunge il primato europeo quanto a copertura 4G: da fine marzo 2015, infatti, l’operatore di telefonia mobile copre ben 4.000 comuni con la sua rete veloce. Stiamo parlando di circa l’84% della popolazione, ossia la copertura più estesa del continente europeo. E non è tutto: perché proprio negli ultimi tempi, Vodafone ha anche ampliato il servizio 4G Plus, ora disponibile in 250 comuni italiani, e sta anche continuando a sperimentare VoLTE, per le telefonate HD. Con le reti 4G e 4G Plus, sostanzialmente, Vodafone si piazza nell’olimpo degli operatori di telefonia mobile a livello di continente: con 4.000 comuni raggiunti dalla prima rete e 250 raggiunti dalla seconda, rappresenta la copertura più estesa d’Europa. Gli utenti Vodafone che si trovano in zone coperte da 4G Plus, che si basa sulla nuova tecnologia LTE Advanced, possono provare l’ebbrezza dei 225 Mbps pagando 10 euro in cambio di 2GB aggiuntivi per tre mesi di navigazione. L’estensione dei servizi 4G e 4G Plus, rientrano nel piano di investimenti Spring Vodafone, che con 3,6 miliardi di euro mira a sviluppare le reti di ultima generazione in fibra su tutto il territorio nazionale. Non è un caso, inoltre, che Vodafone sia il primo operatore italiano a sperimentare VoLTE, la Voice Over LTE, ossia la tecnologia che consentirà di effettuare chiamate vocali in altissima qualità sfruttando proprio le capacità della nuova rete mobile. Attualmente, VoLTE è in fase di sperimentazione nelle città di Milano, Roma e Ivrea. Attualmente Vodafone può vantare, oltre alla copertura 4G di 4.000 comuni italiani, anche 12 nazioni estere e, grazie agli accordi di roaming, sull’appoggio in ben 45 Paesi. A livello mondiale, i clienti raggiunti da rete 4G Vodafone sono in tutto 13,7 milioni. Vodafone: le città raggiunte da 4G Plus ABRUZZO (5): Alba Adriatica, Atessa, Giulianova, San Giovanni Teatino, San Salvo BASILICATA (4): FFerrandina, Maratea, Matera, Potenza CALABRIA (14) Catanzaro, Corigliano Calabro, Cosenza, Cropani, Crotone, Gioia Tauro, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Paola, Reggio di Calabria, Scalea, Sellia Marina, Sersale CAMPANIA (19): Afragola, Agerola, Ascea, Avellino, Benevento, Camerota, Campagna, Castelnuovo Cilento, Giugliano in Campania, Napoli, Nocera Inferiore, Pollica, Pozzuoli, Ravello, Salerno, San Giovanni a Piro, Sapri, Sorrento, Vietri sul Mare EMILIA ROMAGNA (5): Castel Bolognese, Cervia, Mirandola, Riccione, San Mauro Pascoli FRIULI VENEZIA GIULIA (1): Udine LAZIO (23): Anzio, Aprilia, Ardea, Cerveteri, Cisterna di Latina, Civitavecchia, Fiumicino, Frascati, Frosinone, Gaeta, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Latina, Marino, Nettuno, Riano, Roma, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Tivoli, Viterbo LIGURIA (1): Ceriale LOMBARDIA (13): Bergamo, Brescia, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Como, Ferno, Marcallo con Casone, Milano, Monza, Pavia, Sedriano, Sesto San Giovanni, Varese MARCHE (2): Macerata, San Benedetto del Tronto MOLISE (2): Campomarino, Termoli PIEMONTE (4): Ivrea, Novara, Rivarolo Canavese, Torino PUGLIA (16): Andria, Bari, Barletta, Brindisi, Conversano, Foggia, Gallipoli, Lecce, Molfetta, Mottola, Ostuni, Otranto, Palo del Colle, Taranto, Torchiarolo, Vieste SARDEGNA (21): Arzachena, Asuni, Cagliari, Carbonia, Carloforte, Castelsardo, Castiadas, Domus de Maria, Mamoiada, Mandas, Mores, Olbia, Orosei, Palau, Posada, Quartucciu, Sant'Anna Arresi, Santa Teresa Gallura, Sassari, Selargius, Trinità d'Agultu e Vignola SICILIA (12): Acireale, Belpasso, Catania, Giardini-Naxos, Messina, Motta Sant'Anastasia, Palermo, Ragusa, Salemi, Santa Venerina, Taormina, Valdina TOSCANA (21): Arezzo, Calenzano, Carrara, Cascina, Cecina, Firenze, Follonica, Forte dei Marmi, Fucecchio, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Portoferraio, Prato, San Miniato, San Vincenzo, Vaiano, Viareggio TRENTINO-ALTO ADIGE (9): Badia, Corvara in Badia, Ortisei, Pinzolo, Predazzo, Ragoli, San Candido, Selva di Val Gardena, Tesero UMBRIA (3): Assisi, Corciano, Perugia VALLE D'AOSTA (1): Courmayeur VENETO (16): Asiago, Bovolone, Bussolengo, Caorle, Cortina d'Ampezzo, Dolo, Jesolo, Peschiera del Garda, Ponzano Veneto, Rosolina, San Michele al Tagliamento, Santo Stefano di Cadore, Sona, Treviso, Verona, Villorba.