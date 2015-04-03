Caricamento...

Samsung produrrà il chip A9 del prossimo iPhone

Redazione Avatar

di Redazione

03/04/2015

Amore e odio fra Samsung ed Apple, secondo quanto riportato da Bloomberg sarà Samsung a produrre il chip A9 che equipaggerà il prossimo iPhone. Samsung dunque mette il naso dentro il prodotto di punta dell'acerrimo nemico sul mercato. Samsung inizierà a produrre il chip per il processore A9 di Apple nel suo stabilimento di Giheung in Corea del sud, eventuali ordini aggiuntivi sarebbero gestiti attraverso Globalfoundries Inc partner di Samsung. In tutti e due i casi Bloomberg riporta che le fonti hanno richiesto di rimanere anonime poiché il contratto non è stato ancora discusso pubblicamente. In precedenza i chip per iPhone erano stati prodotti TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Il nuovo acccordo fra Samsung ed Apple aiuterebbe il produttore coreano a recuperare il terreno perso sul proprio rispetto a TSMC che con i chipset prodotti per Apple aveva guadagnato diverse posizioni nel mercato della produzione dei processori. Samsung spera che questo accordo convinca anche Qualcomm a spostare la propria produzione negli stabilimenti coreani, in tal caso un ruolo importante lo giocherebbe Globalfoundries che dovrebbe garantire il surplus di produzione. Nessuno dei diretti interessati a per ora rilasciato dichiarazioni in merito a questo accordo.
Redazione

