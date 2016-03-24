Realtà virtuale, l'Acquario di Genova apre alla tecnologia

La realtà virtuale è di certo una esperienza unica nel suo genere e i responsabile dell’Acquario di Genova hanno ben pensato di sfruttare la nuova frontiera della tecnologia per attrarre visitatori. In occasione del suo venticinquesimo anniversario, l’acquario più grande d’Europa si rinnova dando ampio spazio all’innovazione tecnologica per far scoprire al pubblico “gli oceani nei panni di Nemo” attraverso la realtà virtuale ma non solo.

L’Acquario genovese si presenta ai visitatori con un percorso completamente rimodernato in cui scoprire le meraviglie del mare con scenografie suggestive e installazioni digitali. Di grande fascino sono le luci e i suoni che avvolgono la vasca in cui vivono le meduse che sembrano danzare in una atmosfera fantastica.

Per il suo restyling sono stati spesi ad oggi più di un milione di euro, un forte investimento che punta ancora più in alto, infatti, in tre anni la somma salirà a 10 milioni di euro, cifra che permetterà di completare il rinnovamento ma anche di curare l’aspetto scientifico e il centro di ricerca di biologia marina e scienze naturali, scopo principale dell’acquario che ha accolto più di 28 milioni di visitatori in 25 anni dalla sua inaugurazione.

Grazie alle postazioni di visori Vr Gear per la realtà virtuale, i visitatori potranno avere la sensazione di scendere nelle profondità degli abissi, in luoghi in cui l’uomo non potrebbe mai giungere per esplorare la maestosità del mare. Si vestiranno i panni di Nemo, il capitano di Jules Verne, inabissandosi a profondità irraggiungibili. Ma si guarderà il mare anche con gli occhi di Nemo, il pesciolino Pixar, quando si attraversa la vasca della barriera corallina. Sarà anche possibile immedesimarsi negli esploratori dell’Antartide per visitare Regno di ghiaccio dove giocano simpaticamente i pinguini. Sarà certamente apprezzata anche la galleria interattiva creata in collaborazione con l’azienda di installazioni hi-tech Ett dove sarà possibile creare il proprio pesce con una app gratuita.