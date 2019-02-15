Posizionamento su Google: perché investire nella SEO è più redditizio rispetto alla SEA

Perché la SEO e il posizionamento su Google rappresentano una fonte di investimento più sicura e redditizia rispetto alla SEA.

Posizionamento SEO o SEA? Questo è il problema che mi sottopongono molti clienti. La SEM, ovvero il marketing attraverso i motori di ricerca, infatti, ha radicalmente trasformato il settore pubblicitario negli ultimi anni, generando però anche molta confusione.

Tutti questi termini, infatti, vengono spesso citati e ripetuti quando si parla di posizionamento su Google

ma mi rendo conto sempre più spesso che non vengono compresi a fondo e che, anzi, al contrario, c’è molta confusione sull’argomento.

In questo breve articolo, dunque, ti spiegherò in maniera approfondita di cosa si parla quando si affrontano gli argomenti della SEO e della SEA e su quale di queste due strategie conviene investire.

SEO

La sigla SEO sta per Search Engine Optimization e significa “ottimizzazione per i motori di ricerca”. Questa branca, dunque, si occupa, nello specifico, di migliorare il posizionamento su Google di un sito web ma in maniera organica, ovvero mettendo in pratica una serie di operazioni che ne migliorino il posizionamento ma in maniera naturale.

SEA

Al contrario la sigla SEA sta per Search Engine Advertising e fa riferimento all’acquisto di sponsorizzazioni per far sì che un sito web appaia a inizio o a fine della pagina dei risultati in relazione alle parole chiave prescelte. Se l’utente decide di cliccare sul risultato sponsorizzato, vi viene addebitata una cifra, in caso contrario no. Questo tipo di sponsorizzazione viene, ad ogni modo, dichiarata da Google grazie alla sigla “ann.” posta vicino al sito web.

Vantaggi e svantaggi

Per quanto riguarda la SEA sicuramente questa ha il vantaggio di avere risultati immediati e che non necessitano di un grande lasso di tempo prima di generare guadagno. Al tempo stesso, però, va considerato il fatto che nel momento in cui si smette di pagare per la sponsorizzazione, il sito web in questione torna ad occupare la posizione che occupava prima. Inoltre non si può trascurare il fatto che gli utenti del web tendono, in linea di massima, a preferire i risultati organici rispetto a quelli sponsorizzati.

Per quanto riguarda il posizionamento SEO, invece, questa ha il vantaggio di garantire risultati duraturi e di generare traffico che si converte, nella maggior parte dei casi, in vendite e, di conseguenza, in guadagno. Certamente la SEO può sembrare più costosa rispetto alla SEA e si impiegherà più tempo per riuscire ad ottenere dei risultati soddisfacenti, ma sul lungo periodo le due non hanno assolutamente confronto e spendere in SEO si dimostra, quasi sempre, un investimento ben fatto.

Come individuare un bravo esperto di posizionamento SEO

Per riuscire a raggiungere questi risultati, però, è ovvio che sia necessario rivolgersi a qualcuno di realmente competente e con una buona esperienza sul campo. Per questa ragione consiglio sempre di chiedere al SEO al quale vi rivolgete di mostrarvi i suoi risultati precedenti con altri clienti, così da essere sicuri di affidarvi a mani realmente esperte e di non star perdendo tempo e soldi.

Se invece è proprio il budget che vi spaventa, non scoraggiatevi. Esistono, infatti, numerosi corsi online di SEO fai da te che potrebbero fare al vostro caso, dandovi le istruzioni per mettere in pratica, in prima persona, le maggiori tecniche SEO, riuscendo così a guadagnarvi il primo posto nei risultati di ricerca legati alla vostra parola chiave.

Ricordatevi, in ogni caso, di ponderare attentamente la scelta del SEO o del corso SEO fai da te, così da evitare di spendere soldi e/o tempo inutilmente e di riuscire a cambiare realmente le sorti del vostro sito web.